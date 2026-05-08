Nozze d’Oro a Torino: la Circoscrizione 3 celebra le coppie del 1975

Un momento di festa, riconoscimento e condivisione dedicato alle coppie che hanno raggiunto un traguardo speciale. La Circoscrizione 3 celebrerà sabato 9 maggio le “Nozze d’Oro”, rendendo omaggio ai residenti che nel corso del 2025 hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio.

L’iniziativa sarà un’occasione simbolica per valorizzare le storie di vita e di famiglia costruite nel tempo, attraverso una cerimonia ufficiale con la consegna di una pergamena ricordo alle coppie partecipanti.

L’evento si svolgerà nella Sala Consiglio della Circoscrizione 3, in corso Peschiera 193, e sarà organizzato in due momenti distinti per permettere una migliore accoglienza dei partecipanti: il primo turno è previsto alle ore 9.30, mentre il secondo inizierà alle 11.30.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici della Circoscrizione 3 al numero 011.01135318, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 12.30.