ELEZIONI AMMINISTRATIVE MONCALIERI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE VENARIA REALE
 / Attualità

Attualità | 09 maggio 2026, 16:36

Solidarietà alimentare: il Banco del Piemonte ha distribuito cibo a 111 mila famiglie nel 2025 [VIDEO]

Gli alimenti sono stati raccolti da programmi di solidarietà europei e donazioni e per il 55% sono stati sottratti allo spreco

In Regione tiene banco il tema della solidarietà alimentare

In Regione tiene banco il tema della solidarietà alimentare

Nel corso del 2025 il Banco Alimentare del Piemonte ha raccolto e distribuito a 111.026 famiglie in difficoltà ben 9.664 tonnellate di cibo. Per farsi un'idea: 7mila automobili di medie dimensioni, messe una dietro l’altra per 30 chilometri, da Moncalieri fino a Collegno.

Si tratta di un aumento del 28,4% rispetto al 2024, a indicare una maggior predisposizione al dono e al sostegno sociale ma anche a un crescente bisogno e povertà diffusa. In Piemonte, i dati Istat indicano oltre mezzo milione di persone a rischio povertà assoluta, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Le donazioni

Le donazioni - di cui più della metà sono state sottratto allo spreco - arrivano dai programmi europei e nazionali di contrasto all’indigenza (4.195,2 tonnellate), da Grande Distribuzione Organizzata (2.948 tonnellate), da industrie alimentati (970 tonnellate) e da piattaforme logistiche, ristorazione collettiva e dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 

La quantità di cibo sottratto allo spreco è stato pari a 5.339 tonnellate di alimenti, che, tra mancata produzione di rifiuti e il risparmio di cibo, significa un impatto positivo di 7.444 tonnellate di Co2 sull'ambiente.

Il nuovo Presidente del Banco Alimentare del Piemonte è Francesco Rondinelli, che ha presentato i numeri del 2025 insieme al presidente uscente, Salvatore Collarino. "Il Banco Alimentare del Piemonte - ha dichiarato Rondinelli - è un punto di riferimento concreto per il nostro territorio e per le tante persone che vivono una condizione di povertà. Una ricchezza che va potenziata e innovata per affrontare al meglio le nuove sfide che abbiamo davanti. Intendiamo lavorare lungo l’intera filiera agroalimentare, per aumentare il recupero delle eccedenze e generare valore sociale attraverso la donazione. Vogliamo inoltre creare luoghi e percorsi capaci di accompagnare le persone verso il superamento delle condizioni di indigenza".

Quanto vale un solo euro

 I 9.664.000 kg di alimenti distribuiti nel corso del 2025, considerando una valorizzazione media del mix di prodotti pari a € 3,15 al kg, hanno un valore complessivo stimato di € 30.441.600. A fronte di un costo operativo totale pari a € 1.451.310, per ogni euro investito sono stati raccolti e donati alimenti per un valore economico di € 21. Detto altrimenti, un solo euro equivale a 13,3 pasti. 

 A sostenere il lavoro del Banco anche l'assessore regionale al welfare e vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e l'assessore comunale ai servizi sociali Jacopo Rosatelli.

"Potete contare sulla Regione - ha commentato Marrone - e sulla sua grande tradizione di impegno sociale. Sicuramente la generosità dei cittadini non basta se non c'è dietro una struttura in grado di convogliare tutto l'impegno dei singoli volontari e fare in modo che possa portare a frutto questa meraviglia".

"Siamo insieme, non potremmo che essere insieme, serve essere insieme tra istituzioni e tra pubblico e privato sociale per affrontare le sfide gigantesche che abbiamo davanti - ha concluso Rosatelli -. In ogni azione che facciamo dobbiamo inserire il principio della salute e le istituzioni locali devono cercare di dare un loro contributo per tutto ciò che riguarda la promozione degli stili di vita e la prevenzione delle malattie".

Inoltre, negli ultimi mesi il Banco Alimentare del Piemonte ha cambiato organizzazione, passando da Organizzazione di Volontariato (OdV) a Fondazione Ente del Terzo Settore (ETS). Una scelta presa per migliorare la governabilità e affrontare con maggiore efficacia le sfide del futuro.

Francesco Capuano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium