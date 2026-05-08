Il Comune di Chivasso conferisce a Mariano Deidda l’Attestato di Merito Artistico e Culturale

A Palazzo Santa Chiara, il sindaco Claudio Castello e l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale hanno accolto il cantautore e poeta Mariano Deidda, al quale è stato conferito un Attestato di Merito Artistico e Culturale per il suo straordinario contributo alla musica d’autore e alla diffusione della poesia europea attraverso la canzone.

Residente a Chivasso e da anni figura di riferimento nel panorama della canzone d’autore italiana, Deidda è noto per la sua capacità unica di trasformare la parola poetica in musica, dando voce – tra gli altri – a Fernando Pessoa, Cesare Pavese, Grazia Deledda e Luigi Pirandello. Un percorso artistico riconosciuto anche a livello internazionale, che lo ha portato a esibirsi in Italia e all’estero e a essere considerato uno dei più raffinati interpreti musicali della poesia del Novecento.

Il riconoscimento consegnato dall’amministrazione comunale sottolinea il valore artistico del suo lavoro ed il legame speciale che unisce Deidda alla città: nel 2015, infatti, proprio su sua proposta venne inaugurato il Giardino Fernando Pessoa, luogo simbolico che celebra il rapporto tra musica, letteratura e memoria culturale, citato come modello dalla scrittrice portoghese Alice Vieira nel libro “Sò duas coisas, que entre tantas, me afligiram”.

«Mariano Deidda – ha dichiarato il sindaco Claudio Castello – è un artista che ha saputo unire musica e poesia con una sensibilità rara. La sua opera contribuisce a diffondere la cultura italiana ed europea, rendendo accessibili al grande pubblico autori che appartengono al nostro patrimonio letterario. Chivasso è orgogliosa di celebrarne il talento e il percorso». «Premiare Deidda - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gianluca Vitale - significa riconoscere il valore di un artista che ha fatto della parola un ponte tra epoche, lingue e sensibilità diverse. La sua presenza a Chivasso è un dono per la città e per tutti coloro che credono nella forza della cultura come strumento di crescita e dialogo».

A Palazzo Santa Chiara le giovani campionesse della Ginnastica Concordia

L’amministrazione comunale di Chivasso ha accolto due giovanissime atlete chivassesi che hanno portato il nome della città ai vertici della ginnastica ritmica nazionale. Il sindaco Claudio Castello e l’assessore allo Sport Gianluca Vitale hanno ricevuto Arianna Milanese e Cecilya Pistamiglio, protagoniste di risultati straordinari nei massimi campionati della Federazione Ginnastica d’Italia, consegnando loro un attestato al merito sportivo.

Arianna Milanese, classe 2016, ha compiuto un percorso eccezionale nel Campionato Individuale Gold 2026, confermandosi Campionessa Regionale del Piemonte nella categoria Allieve 2, conquistando l’argento nella fase interregionale e qualificandosi tra le migliori 24 ginnaste italiane. L’11 aprile scorso, al Palatricalle di Chieti, ha ottenuto un prestigioso Bronzo nazionale, unico podio piemontese in questa edizione e primo storico risultato per la Ginnastica Concordia in questo campionato.

Cecilya Pistamiglio, classe 2012, ha brillato nel Campionato di Specialità Gold 2026, dopo aver vinto i titoli regionali a clavette e nastro. Qualificata alla fase nazionale grazie al bronzo interregionale, ha trionfato al Palazzetto dello Sport di Campobasso, conquistando il titolo di Campionessa Italiana Junior 1 al nastro.

Durante l’incontro, il sindaco Claudio Castello ha espresso l’orgoglio della città. «Arianna e Cecilya rappresentano un esempio luminoso di talento, impegno e determinazione – ha detto il primo cittadino - I loro risultati portano in alto il nome di Chivasso e dimostrano quanto lo sport giovanile sia un patrimonio prezioso per la nostra comunità. A loro, alle famiglie e alla Ginnastica Concordia va il nostro più sincero ringraziamento».

L’assessore allo Sport Gianluca Vitale ha sottolineato il valore educativo del percorso delle due atlete: «Questi successi non nascono per caso – ha affermato il componente della Giunta Castello -: dietro ci sono sacrificio, disciplina e una grande passione. Arianna e Cecilya sono motivo di ispirazione per tanti giovani e testimoniano quanto lo sport sappia formare, unire e far crescere».