In Barriera gli agenti della Polizia locale diventano istruttori di pallavolo e calcio a 5

Si rinnova il progetto del Gruppo sportivo della Polizia locale in collaborazione con il centro di aggregazione giovanile della Parrocchia Maria Regina della Pace. Anche grazie all’impegno dell’assessorato alla sicurezza della Città di Torino gli agenti sono scesi nuovamente in campo, dopo la prima positiva esperienza dello scorso anno, per il primo allenamento insieme ai ragazzi della parrocchia di Barriera di Milano, lo scorso 5 maggio e lo faranno per tutta l’estate, fino al 28 luglio. I ragazzi si sfideranno in partite di pallavolo e calcio a cinque, con gli agenti della Polizia Locale come istruttori.

“Lo sport rappresenta uno strumento educativo privilegiato in grado di favorire il rispetto delle regole, lo sviluppo del senso civico, la collaborazione e l’inclusione sociale, soprattutto tra i giovani e le fasce più esposte a situazioni di fragilità – afferma l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Marco Porcedda – La presenza e il sostegno istituzionale in tali contesti consentono di promuovere modelli comportamentali positivi e responsabili, prevenire fenomeni di devianza e marginalità, rafforzare il rapporto di fiducia tra Istituzioni e comunità locale, nonché favorire l’integrazione interculturale attraverso il linguaggio universale dello sport. L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di valorizzare sia l'attività e la preparazione degli appartenenti al Gruppo Sportivo, sia l'immagine del Corpo nell'ottica di una presenza sempre più prossima alle esigenze di una sicurezza urbana partecipata ed estesa anche ad aspetti di natura più sociale ed inclusiva”.

L’iniziativa, senza oneri a carico della Città di Torino, si colloca all’interno di una più ampia strategia di promozione della cultura della legalità e del rispetto delle regole, intese come fondamento della convivenza civile e della sicurezza urbana, valorizzando la pratica sportiva quale strumento educativo particolarmente efficace nei confronti delle giovani generazioni. Attraverso lo sport si intende trasmettere un messaggio chiaro e positivo: le regole non rappresentano un limite, ma un elemento essenziale per garantire equità, responsabilità collettiva e coesione sociale. In tale cornice, la partecipazione del Corpo di Polizia Locale in contesti educativi e aggregativi, anche attraverso la presenza delle uniformi in un ambiente informale e positivo, contribuisce a ridurre le distanze percepite tra giovani e sfera pubblica, rafforzando relazioni fondate sulla fiducia. L’intervento si configura come azione coerente con un modello di sicurezza urbana integrata orientato alla prevenzione e al presidio sociale del territorio.

Facendo seguito alla positiva esperienza maturata lo scorso anno, tutti i martedì, dalle 16 alle 19, nel periodo 5 maggio - 28 luglio 2026, il Corpo di Polizia Locale, tramite il Gruppo Sportivo, collaborerà con la Parrocchia Maria Regina della Pace di Torino per accompagnare lo svolgimento di attività di pallavolo femminile e di calcio a 5 maschile. L’impegno previsto coinvolgerà per ogni singola giornata 4 atleti del Gruppo Sportivo, 2 per ciascuna disciplina.