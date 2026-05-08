Domenica torna la TuttaDRITTA: come cambia la viabilità a Torino e dintorni

“TuttaDRITTA”, ritorna domenica 10 maggio a Torino la gara podistica di 10 km che si contraddistingue per il percorso pressoché rettilineo.

La manifestazione si svolge lungo l’asse Re Umberto/Unione Sovietica con partenza alle ore 9 da piazza Solferino e arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

PERCORSO

Il percorso sarà chiuso alla circolazione a partire dalle ore 8.20 e fino alle 11 circa, e comunque sino a cessate esigenze, con riaperture graduali man mano che sarà transitato il termine della corsa; non sarà in alcun modo possibile attraversare gli assi viabili interessati dalla corsa.

In particolare saranno chiuse le carreggiate centrali degli assi viabili di corso Re Umberto, Corso Galileo Ferraris e corso Unione Sovietica. Sarà chiuso il sottopasso Lingotto in direzione Corso Giambone, dalle ore 08.30 alle ore 10 circa. Rimarrà percorribile la carreggiata centrale di corso Unione Sovietica direzione esterno città, nel tratto da piazzale Caio Mario ad ingresso tangenziale.

Le vie attraversate: partenza da piazza Solferino lato ovest, poi corso Re Umberto (carreggiata ovest nel senso di marcia sino a corso Matteotti), corso Re Umberto (intera carreggiata centrale), piazzale Costantino il Grande, corso Galileo Ferraris (intera carreggiata centrale), piazzale San Gabriele da Gorizia (intera carreggiata della bretella perimetrale nord), corso Unione Sovietica (intera carreggiata centrale), piazzale Caio Mario (semi-rotatoria est), corso Unione Sovietica (carreggiata centrale est), rotonda Drosso, corso Unione Sovietica (carreggiata centrale est), via Torino (comune di Nichelino) e a arrivo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

DIVIETI DI TRANSITO

Il percorso sarà chiuso al transito veicolare, in particolare sui seguenti assi stradali:

• Piazza Solferino

• Corso Re Umberto, carreggiata centrale

• Piazzale Costantino il Grande

• Corso Galileo Ferraris, carreggiata centrale tratto Costantino il Grande – S. Gabriele di Gorizia

• Piazzale San Gabriele da Gorizia

• Corso Unione Sovietica, carreggiata centrale tratto San Gabriele da Gorizia – confine cittadino

• Piazzale Caio Mario, lato est

• Rotonda di strada del Drosso, lato est

• Corso Sommeiller, nel tratto Re Umberto – Turati;

• Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto Sacchi – Galileo Ferraris;

• Corso Einaudi, nel tratto Galileo Ferraris – Re Umberto;

• Corso Rosselli, nel tratto Turati-Galileo Ferraris;

• Corso Lepanto, nel tratto Turati-Costantino il Grande;

• Corso Giambone, nel tratto Corsica – Unione Sovietica;

• Corso Cosenza, nel tratto Agnelli-Unione Sovietica;

• Corso Traiano, nel tratto Benedetto Croce – Agnelli;

• Sarà chiuso il ponte sul Sangone in corso Unione Sovietica.

TANGENZIALE

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno chiusi entrambi gli svincoli di Stupinigi della Tangenziale Sud.

DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SPECIFICI

Piazza Solferino:

Divieto di sosta con rimozione di tutte le categorie di veicoli in piazza Solferino dalle ore 00.30 alle 10 e comunque sino a cessate esigenze nel tratto da via Cernaia a via Gandolfo e nel tratto da via Alfieri a via Santa Teresa. Prevista la chiusura della piazza nel tratto da via Cernaia a via Giannone dalle 4 alle 11 e comunque sino a cessate esigenze, da via Arcivescovado a via Santa Teresa dalle 7 alle 10 circa, e da via Santa Teresa a via Alfieri dalle ore 00.30 alle ore 10 circa.

Piazza San Gabriele di Gorizia:

Divieto di sosta con rimozione di tutte le categorie di veicoli in piazza San Gabriele di Gorizia, ambo i lati tratto tra corso Galileo Ferraris a corso Unione Sovietica, dalle ore 00.30 alle 10.

TRASPORTO PUBBLICO