“Torino, 10 anni di Unioni civili”: la città celebra un importante traguardo

A dieci anni dall’approvazione della Legge 76 dell’11 maggio 2016, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, la Città di Torino promuove un momento istituzionale di celebrazione e riflessione dal titolo “Torino, 10 anni di Unioni civili”.

L’evento si terrà domani, sabato 9 maggio 2026, nella sala Carpanini di Palazzo Civico (ingresso da via Corte d’Appello 1) e sarà dedicato alle coppie che nel 2016 hanno scelto di unirsi civilmente. Ad accogliere le coppie sarà il sindaco Stefano Lo Russo che poi consegnerà loro una pergamena commemorativa, quale simbolico riconoscimento del loro percorso e del valore sociale delle unioni civili. Sul palco interverranno inoltre Margherita Jannon del coordinamento Torino Pride e Maurizio Gelatti del comitato Torino Europride 2027. Alla cerimonia, organizzata in collaborazione con il servizio Lgbt della Città di Torino, saranno presenti gli assessori ai Diritti e ai Servizi Anagrafici Jacopo Rosatelli e Francesco Tresso, insieme a rappresentanti delle associazioni LGBT+ attive sul territorio cittadino.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per celebrare un importante avanzamento legislativo, ma anche un momento di riflessione collettiva. La Legge 76/2016 ha infatti introdotto il riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso attraverso un istituto distinto dal matrimonio, che tuttavia non prevede il pieno accesso ad alcuni diritti quali le adozioni e la stepchild adoption. Per questo motivo, l’evento sarà anche occasione per ribadire l’impegno verso il pieno riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso, attraverso l’introduzione del matrimonio egualitario nell’ordinamento italiano.

Dati e andamento a Torino

A Torino, l’andamento delle unioni civili negli ultimi dieci anni evidenzia un forte avvio nel biennio immediatamente successivo all’entrata in vigore della legge, con 101 unioni costituite nel 2016 e un picco di 155 nel 2017. Dopo una fase di assestamento, segnata anche dal calo del 2020 (42 unioni, in un contesto condizionato dall’emergenza pandemica), i numeri hanno progressivamente ripreso a crescere fino a raggiungere nuovamente valori elevati negli ultimi anni: 99 unioni nel 2024 e 90 nel 2025.

Significativo anche il dato delle trascrizioni, che testimonia la mobilità delle coppie e l’attrattività della città: nel 2023 si registrano 41 trascrizioni di unioni costituite fuori Torino, mentre le trascrizioni estere raggiungono il valore più alto nel 2024 con 38 casi. Complessivamente, il fenomeno appare stabile e radicato nel tessuto cittadino, mentre il numero degli scioglimenti rimane contenuto, con un massimo di 14 casi nel 2023, a fronte delle decine di nuove unioni costituite ogni anno. Un quadro che conferma come le unioni civili rappresentino oggi una realtà consolidata e significativa.