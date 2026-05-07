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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 07 maggio 2026, 12:18

Alfa Romeo ribaltata dopo un brutto incidente: attimi di paura a Nichelino

Per fortuna il conducente non ha riportato ferite

Alfa Romeo ribaltata dopo un brutto incidente: attimi di paura a Nichelino

Alfa Romeo ribaltata dopo un brutto incidente: attimi di paura a Nichelino

Nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, un quarantenne, alla guida di Alfa Romeo Giulietta, ha perso il controllo della vettura mentre percorreva via Casalegno a Nichelino, schiantandosi contro un Fiat Cubo parcheggiato lungo la strada, per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale

Nonostante la violenza dell'impatto il conducente non risulta avere subito lesioni. Sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro.

La Polizia Locale di Nichelino ha proceduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Massimo De Marzi

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