A Collegno al via la seconda edizione della rassegna letteraria "Certo-Si Legge"

Torna per il secondo anno consecutivo “Certo-Si Legge”, la rassegna letteraria promossa dalla Biblioteca civica di Collegno confermandosi come appuntamento centrale per la promozione della lettura e per l’incontro tra autori e pubblico. L’edizione 2026 si presenta con un calendario ricco di novità con la partecipazione di importanti nomi del panorama letterario nazionale, offrendo un percorso che attraversa diversi generi e tematiche.

La rassegna si inserisce nel programma del Salone OFF, nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino. In questo contesto, la biblioteca ospiterà Paola Sbarbada Ferrari che presenterà il romanzo “Monsieur Soleil”, un delicato racconto sull’amicizia e la tolleranza; Angelo Petrosino, noto per le avventure di Valentina, che dialogherà con il pubblico sul suo primo romanzo per adulti “Una gatta di nome Alice”; tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, l’incontro con Michela Marzano, autrice e docente di Filosofia morale all’Università Paris-Cité, che presenterà il suo libro “Qualcosa che brilla” presso la Sala Consiliare.

La rassegna proseguirà nell’ambito del Festival del Verde con Alessandro Accastello, paesaggista e agronomo piemontese, che attraverso il volume “Il giardiniere rilassato” proporrà un approccio innovativo e accessibile alla cura del verde domestico. Il calendario estivo si aprirà con Bruno Maida, docente di Storia contemporanea all’Università di Torino, i cui studi approfondiscono temi legati al fascismo, alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza italiana.

Spazio anche al confronto tra autori con l’incontro tra Cristina Gioli e Claudio Rolando, che dialogheranno a partire dai loro libri “Come una goccia di mercurio” e “Strani casi”. La rassegna proseguirà nell’anno con nuovi appuntamenti che vedranno protagonisti Enrico Pandiani, Orso Tosco, Davide Longo e Michele Paolino.

“Certo-Si Legge” si conferma così un progetto culturale capace di valorizzare la biblioteca come luogo di incontro, dialogo e crescita, rafforzando il legame tra autori e comunità e contribuendo alla diffusione della lettura sul territorio.

“La nostra rassegna spazia in ogni settore, cercando di coinvolgere il maggior numero di lettori ma anche i non appassionati. La biblioteca si trasforma in luogo di incontro e di condivisione di esperienze letterarie di vario tipo. Abbiamo volutamente creato un palinsesto strutturato per dare continuità a questa bellissima esperienza. E poi esserci per il salone off è gratificante e importante per inserirci in un circuito che ci arricchisce” – spiegano il Sindaco Matteo Cavallone e l’Assessora alla cultura Clara Bertolo.

Periodo: da maggio a dicembre 2026

Calendario degli incontri

In Biblioteca

Paola Sbarbada Ferrari – 8 maggio 2026, ore 18.00

Angelo Petrosino – 16 maggio 2026, ore 11.00

Alessandro Accastello – 23 maggio 2026, ore 11.00

Bruno Maida – 9 giugno 2026, ore 18.00

Cristina Gioli e Claudio Rolando – 25 giugno 2026, ore 21.00

Enrico Pandiani – 24 settembre 2026, ore 21.00

Orso Tosco – 22 ottobre 2026, ore 21.00

Davide Longo – 17 novembre 2026, ore 21.00

Michele Paolino – 3 dicembre 2026, ore 18.00

In Sala Consiliare – Via Torino 9, Collegno

Michela Marzano – 17 maggio 2026, ore 17.00

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili