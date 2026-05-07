Michel Gondry e la sua "fabbrica" dei film arrivano a Torino: un set e tre ore per realizzare un corto alla Holden

Torino si prepara ad accogliere Michel Gondry. Il regista de "Se mi lasci ti cancello" con Kate Winslet e Jim Carrey, è tra le figure più visionarie e influenti del cinema contemporaneo, protagonista di un ricco palinsesto di iniziative in programma giovedì 28 maggio, organizzate da Scuola Holden e Museo Nazionale del Cinema.

Il regista francese sarà celebrato con una retrospettiva completa delle sue opere, riceverà il premio Stella della Mole, terrà una Masterclass al Cinema Massimo e incontrerà gli studenti della Scuola Holden nell’auditorium della Scuola.

L'Usine de Films Amateurs

Il regista visiterà inoltre gli spazi dell’Usine de Films Amateurs. Il laboratorio pratico ideato dallo stesso Gondry e ispirato al suo film "Be Kind Rewind", che la Scuola Holden ospiterà per la prima volta in Italia dal 22 al 31 maggio. Più di 600 persone potranno sperimentare in prima persona la creazione di un film: divisi in troupe da 15-20 partecipanti, avranno tre ore per scrivere, girare, montare e proiettare un cortometraggio. Per l’occasione, la Holden sarà trasformata in un grande set cinematografico con quattordici ambientazioni temporanee – tra cui una carrozza ferroviaria, una discoteca, una stazione di polizia e una videoteca – che dialogheranno con gli spazi storici della Scuola, in un cortocircuito creativo dove l’arredo quotidiano contamina la scenografia. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di esperienza, con più turni distribuiti durante le giornate di attività. Le iscrizioni sono già attive su www.scuolaholden.it/lusine-de-films-amateurs/

La Masterclass e la proiezione di Microbo&Gasolina

Sempre giovedì 28 maggio, alle ore 18 Michel Gondry terrà una Masterclass al Cinema Massimo. In dialogo con il direttore del Museo Nazionale del Cinema Carlo Chatrian, Gondry, considerato tra le voci più originali del cinema contemporaneo, ripercorrerà la sua eclettica carriera e riceverà il premio Stella della Mole, quale riconoscimento per il suo importante e fondamentale apporto all’arte cinematografica. Alle ore 20:00, sempre al Cinema Massimo, Michel Gondry introdurrà la proiezione del film Microbo&Gasolina.

Per info e prevendite www.cinemamassimotorino.it