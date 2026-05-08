"È la primavera dell’orgoglio!”: libri, incontri e scrittori verso il Torino Pride

Un calendario di appuntamenti - dall’11 aprile al 28 maggio 2026 - per accompagnare la città verso il Pride attraverso la forza della cultura, del confronto, del dialogo e delle parole. Libraccio Torino presenta “Road to Pride - È la primavera dell’orgoglio! Percorsi di consapevolezza e diritti”, una rassegna che porterà nelle sedi di via Monginevro 55 e via Ormea 134/B autorevoli figure del panorama culturale e amministrativo garantendo un approccio multidisciplinare e una solida sinergia con il territorio.

Il terzo appuntamento si terrà domenica 10 maggio in via Ormea 134/B con un appuntamento di forte rilievo civile e culturale. Alle ore 18, Silvia De Laude presenterà “L’invenzione del diverso. Pier Paolo Pasolini e Mario Mieli”, pubblicato da Il Saggiatore: un saggio che mette idealmente in dialogo due figure decisive e irregolari della cultura italiana del Novecento, Pasolini e Mieli, accomunate dalla capacità di interrogare il proprio tempo a partire dai margini, dalle fratture, dalle identità non conformi. Il libro è costruito come una “conversazione a distanza” tra le loro opere e le loro esistenze, e racconta l’incontro mancato tra due intelligenze radicali, entrambe capaci di smascherare i meccanismi con cui la società definisce, isola e spesso stigmatizza ciò che considera “diverso”.

L’incontro sarà arricchito dall’intervento di Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti del Comune di Torino, con deleghe anche a pari opportunità, politiche sociali, tutele e beni comuni. La sua presenza colloca la riflessione letteraria e storica dentro un orizzonte civile attuale: quello dei diritti, del riconoscimento delle differenze e della costruzione di una città capace di accogliere senza semplificare, ascoltare senza giudicare, trasformare la memoria culturale in responsabilità pubblica.

“Road to Pride - È la primavera dell’orgoglio! Percorsi di consapevolezza e diritti si configura come un progetto volto a destagionalizzare il dibattito sui diritti civili, portando l’attenzione sui temi dell’inclusione prima delle celebrazioni del Pride. Coerentemente con la propria visione, Libraccio intende trasformare lo spazio fisico della libreria in un hub di confronto, dove il prodotto editoriale diventa il catalizzatore di un dialogo necessario tra istituzioni, attivismo e cittadinanza.

L’iniziativa conferma la volontà di Libraccio di essere non solo luogo di vendita e promozione del libro, ma anche presidio culturale aperto alla città, capace di favorire occasioni di dialogo su temi civili e sociali di forte attualità. “Road to Pride” sceglie infatti di mettere al centro la lettura e il pensiero critico, costruendo uno spazio di confronto accessibile, partecipato e diffuso.

La visione e la mission:

“Libraccio si conferma una realtà aperta e strutturalmente inclusiva. Per noi la cultura è la scintilla che accende il dialogo: una forza luminosa capace di unire le persone e rendere ogni spazio più aperto e inclusivo. Con ‘Road to Pride’ mettiamo a disposizione i nostri spazi e le nostre connessioni per costruire un percorso di avvicinamento alla parata che sia solido, partecipato e culturalmente rilevante. La nostra missione è far sì che la libreria sia uno spazio di aggregazione dove la diversità è un valore condiviso e la partecipazione civile una pratica quotidiana”.

L’iniziativa vede la partecipazione dei comitati Pride cittadini, consolidando una sinergia fondamentale tra il mondo dell’impresa culturale e le realtà associative locali.

Con “Road to Pride”, Libraccio Torino costruisce una proposta culturale che accompagna la primavera cittadina con un programma capace di unire qualità editoriale, attenzione ai diritti e dialogo con il territorio. Un invito aperto alla cittadinanza a partecipare a un percorso in cui i libri si trasformano in qualcosa di più grande, ovvero occasioni di incontro, riflessione, consapevolezza e condivisione.

Informazioni

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.