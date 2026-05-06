The Phair | Photo Art Fair: tutto pronto per la settima edizione alle Ogr Torino

Il countdown per la VII edizione di The Phair | Photo Art Fair è ufficialmente iniziato. Dal 22 al 24 maggio 2026, la fiera dedicata all’immagine contemporanea - tra fotografia e nuove sperimentazioni visive - torna negli spazi della sala Fucine delle OGR Torino, confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per collezionisti, curatori e professionisti del settore.

Giunta alla sua VII edizione, The Phair si distingue per una visione curatoriale chiara e riconoscibile, capace di costruire un percorso espositivo unitario in cui le varie proposte dialogano tra loro. L’allestimento identitario della fiera prevede spazi espositivi uniformi: una scelta che valorizza le opere e restituisce un’esperienza di visita fluida e continua, concepita come un unico racconto.

In un tempo in cui l’immagine è insieme testimonianza e costruzione, la fotografia si conferma linguaggio privilegiato per interrogare il presente. Tra documento e interpretazione, tra permanenza e trasformazione, ogni opera apre uno spazio di lettura, una soglia attraverso cui osservare la complessità del reale.

L’edizione 2026 di The Phair riunisce 42 gallerie italiane e internazionali, confermando una crescente apertura europea: A.More Gallery (Milano), Albumen Gallery (Londra), Galleria Valeria Bella (Milano), Galleria Umberto Benappi (Torino), Biasutti & Biasutti (Torino), C+N Gallery CANEPANERI (Milano), Colombo’s Gallery (Milano), Alberto Damian Gallery (Treviso), Deodato Arte (Milano), Exposed. Torino Photo Festival (Torino), Fabbrica Eos (Milano), Febo e Dafne (Torino), Galleria Forni (Bologna), Gagliardi e Domke (Torino), Hopfulmonster Editore (Torino), Jaeger Art (Berlino), The Lanterns Art (Milano), Galleria Leòn (Bologna), Galerie Ira Leonis (Arles), Lusvardi Art (Milano), Magreen Gallery (Genova), Marcorossi Artecontemporanea (Milano, Pietrasanta, Roma, Torino, Verona), MC2 Gallery (Milano, Tivat), Franco Noero (Torino), Alessia Paladini Gallery (Milano), Giorgio Persano (Torino), Photo & Contemporary, (Torino), Podbielski Contemporary (Milano), Raw Messina (Roma), Red Lab Gallery (Milano), Roccavintage (Torino), Federico Rui Arte Contemporanea (Milano), Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea (Torre Pellice), Seletti (Cicognara), Paola Sosio Contemporary Art (Milano), Fondazione Specchio dei Tempi (Torino), Gian Enzo Sperone (Sent), Tallulah Studio Art (Milano), Unique Contemporary (Torino), VisionQuest 4rosso (Genova), Willas Contemporary (Stoccolma), Zamagni Arte (Rimini).

Si conferma una forte crescita a livello di partecipazione europea grazie a gallerie provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Svizzera, oltre a Montenegro e Svezia.