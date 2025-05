Luserna San Giovanni: continuano le ricerche della giovane Hannae Tahir

Doveva andare a scuola, al Prever di Pinerolo, ma non ci è mai entrata. Hannae Tahir, 14 anni, alta 1,65 metri, occhi e capelli castani, vive con la madre Fatima a Luserna Alta, e ha deciso di far perdere le sue tracce lo scorso 30 aprile. Il cellulare è spento e la giovane non ha documenti con sé. Quando è scomparsa aveva una felpa nera, dei jeans, delle scarpe da ginnastica bianche e uno zaino grigio scuro. La mamma si è rivolta ai carabinieri di Pinerolo e sono scattate le ricerche. Al momento però non ci sono piste concrete su dove possa essersi nascosta Hannae e su quali siano stati i suoi spostamenti, anche se una telefonata anonima alla madre sosteneva che la giovane si trovasse a Torino in Barriera di Milano e corso Vercelli. Per ritrovarla, Fatima ha lanciato un appello anche durante la trasmissione Rai ‘Chi l’ha visto?’ di ieri, mercoledì 7 maggio.