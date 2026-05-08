“Percorsi Europei”, a Torino l’evento dedicato ai Comuni piemontesi

Venerdì 15 maggio, alle ore 11, presso il Salone d’Onore della Fondazione Crt, si terrà la presentazione di “Percorsi Europei. La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”, iniziativa strategica promossa da Anci Piemonte e dalla Fondazione Crt, dedicata ai Comuni che desiderano rafforzare la propria capacità di accesso e gestione dei progetti europei. L’evento vedrà la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.

L’iniziativa propone un percorso strutturato rivolto ai Comuni piemontesi, articolato in attività di formazione e co-progettazione su bandi europei e supporto al rafforzamento di competenze interne dedicate.

Durante l’evento saranno presentate opportunità europee e testimonianze di esperienze territoriali. Apriranno l’incontro Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione CRT, e Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente Anci Piemonte e vicesindaco del Comune di Borgomanero.

Seguiranno gli interventi di:

• Moira Rotondo (Anci – Punto di contatto nazionale URBACT-EUI) e Manuela Marsano (Punto di contatto nazionale CERV), sulle opportunità dei programmi europei per i Comuni;

• Ignazio Stefano Zanetta (Vicepresidente Anci Piemonte e Vicesindaco del Comune di Borgomanero) e Francesca Cargnello (Sindaca del Comune di Borgiallo), sulle esperienze di successo dei Comuni nella progettazione europea;

• Elena Ciarlo, Responsabile cooperazione internazionale e progetti europei Anci Piemonte, sulle buone pratiche di supporto ai Comuni e sulla presentazione del progetto “Percorsi Europei. La progettazione dei Comuni piemontesi in Europa”.

Concluderà l’evento il Ministro Paolo Zangrillo.