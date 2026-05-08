Fast-Confsal Piemonte, Fabio Cermenati eletto segretario regionale

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, si è svolto il Congresso Regionale della Fast-Confsal. I circa 50 delegati, in rappresentanza degli oltre 600 iscritti, dopo ampio dibattito hanno eletto come Segretario Regionale ( all’unanimità) Fabio Cermenati . Entrano in Segreteria regionale anche Roberto Faranda, Roberta Coluccia, Salvatore Motta, Nadia Godasso, Giovanni Marconetti, Luis Ayasta.

Tra I temi trattati la sicurezza sul Lavoro ( non si può accettare che una lavoratrice o un lavoratore escano di casa per recarsi al Lavoro e non facciano più ritorno dai prorpi cari) e l’evoluzione della tecnologia, con le prevedibili ricadute sul Lavoro che potrebbe comportare, hanno generato un dibattito da cui è emersa la necessità di strutturare il sindacato in federazione. In un mondo che cambia chi ambisce a rappresentare I lavoratori non puo’ restare immobile, ma deve strutturarsi in modo tale da poter governare I processi per non essere costretto a subirli.