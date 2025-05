Bricherasio: lunedì l’ultimo saluto al giovane Lorenzo Notario

Si svolgerà lunedì 12 maggio il funerale del giovane Lorenzo Notario, morto la scorsa settimana, dopo una serata con amici, e il cui rosario si è già svolto lunedì 5, in attesa dell’autopsia, che ha accertato come causa della morte un’insufficienza respiratoria, su cui la Procura di Ivrea, che ha aperto un fascicolo di indagine, cercherà di fare chiarezza.

La cerimonia funebre alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Bricherasio si svolgerà alle 15. Nella stessa chiesa – domenica 18 maggio alle 10,30 – sarà celebrata la messa di settima.

Alle onoranze funebri Godino è in corso la raccolta fondi per coprire parte delle spese per le esequie.