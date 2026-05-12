Controlli straordinari a Torino Nord: 15 violazioni amministrative e oltre 4.000 euro di multe

La Polizia di Stato, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, ha svolto nei giorni scorsi un’attività di prevenzione e vigilanza finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona nord di Torino.

L’operazione, coordinata dal Commissariato Dora Vanchiglia, ha visto l’impiego di personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Reparto Mobile di Torino, di un’unità cinofila antidroga e la collaborazione della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso delle attività è stato effettuato un primo controllo presso un esercizio pubblico in Largo Brescia, dove sono state accertate diverse violazioni amministrative in materia di igiene, gestione dei rifiuti, dehors e mancata esposizione delle informazioni obbligatorie, con sanzioni per oltre 2.000 euro. È stata, inoltre, rilevata la presenza di un lavoratore irregolare, con le conseguenti contestazioni di competenza.

Successivamente, in Corso Casale, presso un altro esercizio commerciale, sono emerse irregolarità amministrative in materia di igiene, gestione dei rifiuti e mancata esposizione delle informazioni obbligatorie, con sanzioni pari a circa 1.700 euro. In Piazza della Repubblica, un ulteriore esercizio è stato sanzionato per mancata emissione dello scontrino fiscale.

Nell’ambito dell’operazione sono stati effettuati anche controlli presso il Giardino “Madre Teresa di Calcutta”, dove sono stati rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish occultate tra la vegetazione.

Complessivamente sono state controllate 43 persone e 4 attività commerciali; sono state inoltre accertate 15 violazioni amministrative e fiscali, per un totale di oltre 4.000 euro di sanzioni.