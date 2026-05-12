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Cronaca | 12 maggio 2026, 11:42

Tentata rapina in strada Settimo, scattano le manette per un 24enne

Scoperto e arrestato da un agente in borghese mentre stava rubando all'interno di una vettura

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Torino un cittadino italiano nomade, di 24 anni, per tentata rapina impropria.

Nei Giorni scorsi, in strada Settimo altezza Piazza Sofia, un poliziotto del Commissariato “Barriera Milano”, impegnato in un servizio di osservazione in borghese, ha notato un soggetto avvicinarsi a un’autovettura e, con movimento fulmineo, infrangerne il deflettore posteriore lato guida, aprendone così la portiera e rovistando all’interno dell’abitacolo.

L’operatore, resosi conto dell’accaduto, è intervenuto immediatamente, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato e mostrando il tesserino di riconoscimento; il giovane ha tentato di darsi alla fuga a piedi in direzione del Parco Stura, venendo tuttavia raggiunto e bloccato dal poliziotto.

Nel corso dell’intervento è stato recuperato e sequestrato a carico del ventiquattrenne uno strumento frangi-vetro, utilizzato per l’effrazione.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

Redazione

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