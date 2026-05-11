Patente sospesa per taxi abusivo, ma circolava ancora: fermato a Torre Pellice

La sua patente era stata sospesa a marzo 2026, poiché esercitava attività di taxi abusivo nel Torinese, ma continuava a girare in Val Pellice a bordo di un'auto su cui, tra l'altro, gravava un fermo amministrativo. L'ha scoperto la Polizia locale di Torre Pellice a cui il conducente si era rivolto per fare una richiesta di manutenzione stradale.

L'uomo, un sessantatreenne lusernese con diversi precedenti penali, nella mattinata di venerdì 8 maggio, si è rivolto agli agenti in servizio in viale Dante, vicino all'Istituto comprensivo Rodari. Voleva segnalare un avvallamento sulla strada che diceva di aver notato ma da un controllo della Polizia locale sono risultate diverse irregolarità riguardo alla sua posizione. L'auto a cui era al volante aveva la revisione scaduta da qualche mese ed era gravata da provvedimento di fermo amministrativo fiscale.

Inoltre la patente del lusernese era stata sospesa a marzo 2026 perché esercitava attività di taxi abusivo nel torinese.

Il conducente è stato quindi sanzionato con il fermo amministrativo della sua autovettura, la cui circolazione è stata sospesa fino a nuova visita di revisione. La patente gli è stata revocata e l'ente per la riscossione ha iscritto il fermo fiscale che porta al pignoramento dell'autovettura.

Toccherà al prefetto di Torino emettere l'ordinanza di ingiunzione per guida con patente sospesa.