‘Da la Crota al Sulè’, il mercatino cresce: debutta la piazzetta su via Cavour

A Bibiana è in arrivo la nuova edizione del mercatino dello scambio e del riuso ‘Da la Crota al Sulè’ che quest’anno potrà contare anche sulla nuova ‘piazzetta’ che si affaccia su via Cavour come spazio espositivo.

“Nella nuova piazzetta riusciremo a posizionare una dozzina dei 170 banchi attesi” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco, associazione che organizza la manifestazione.

L’esposizione inizierà alle 7 del mattino e continuerà per tutta la giornata: “Ci saranno anche le telecamere di Rete 7, che riprenderanno la manifestazione e dalle 10 alle 15 il coro ‘Tanto per Cantare’ che si esibirà itinerante per il paese” aggiunge Caffaro.

La ‘piazzetta’ invece verrà inaugurata alle 11 dai volontari della Pro loco e dell’Amministrazione comunale.

La Pro loco preparerà il pranzo per espositori e visitatori che non si svolgerà sotto l’antica ala di piazza San Marcellino, come solitamente succede, ma nel salone polivalente delle scuole.