ELEZIONI AMMINISTRATIVE MONCALIERI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE VENARIA REALE
 / Eventi

Eventi | 09 maggio 2026, 13:21

‘Da la Crota al Sulè’, il mercatino cresce: debutta la piazzetta su via Cavour

Sono attesi circa 170 espositori in centro paese. Arriveranno anche le telecamere di Rete 7 e il coro ‘Tanto per cantare’

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

A Bibiana è in arrivo la nuova edizione del mercatino dello scambio e del riuso ‘Da la Crota al Sulè’ che quest’anno potrà contare anche sulla nuova ‘piazzetta’ che si affaccia su via Cavour come spazio espositivo.

“Nella nuova piazzetta riusciremo a posizionare una dozzina dei 170 banchi attesi” annuncia Piero Caffaro, presidente della Pro loco, associazione che organizza la manifestazione.

L’esposizione inizierà alle 7 del mattino e continuerà per tutta la giornata: “Ci saranno anche le telecamere di Rete 7, che riprenderanno la manifestazione e dalle 10 alle 15 il coro ‘Tanto per Cantare’ che si esibirà itinerante per il paese” aggiunge Caffaro.

La ‘piazzetta’ invece verrà inaugurata alle 11 dai volontari della Pro loco e dell’Amministrazione comunale.

La Pro loco preparerà il pranzo per espositori e visitatori che non si svolgerà sotto l’antica ala di piazza San Marcellino, come solitamente succede, ma nel salone polivalente delle scuole.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium