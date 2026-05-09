Storia, benessere e cammino per la fiera primaverile di San Germano Chisone

Mostre insieme a relax e attività fisica per la ‘Fiera di Primavera’ di domenica 10 maggio a San Germano Chisone, organizzata dal Comune in collaborazione con la pro loco, l’associazione Parco Comunale Villa Widemann e i volontari Aib.

Saranno più di 25 le bancarelle di fiori e hobbisti dislocate nel Parco Widemann e nelle vie centrali del paese.

Dalle 9 si apriranno lo spazio di benessere nel parco e due mostre: nella sala del consiglio del municipio un’esposizione in occasione dell’80esimo anniversario del voto delle donne fino alle 18 e alla Biblioteca BACi, nello stesso orario, la mostra documentaria ‘François Rabelais. Monaco, medico e scrittore pantagruelico 1494-1553’. Quest’ultima sarà visitabile, oltre che in occasione della fiera, in tutti i pomeriggi della prossima settimana dalle 14,30 alle 18,30 e nella mattina di sabato 16 dalle 8 alle 12.

Alle 10, dal gazebo della pro loco nel parco, partirà ‘In cammino per le strade dei forti’, una camminata di circa quattro chilometri su parte della tappa numero 5 passando per il sentiero VerdeAcqua e le borgate Savoia e Marchisa. Il percorso sarà pianeggiante con tratti in salita e si svolgerà su asfalto e sterrato. L’iscrizione costerà 5 euro per adulti, mentre sarà gratis per bambini.

Sempre al Widemann alle 11 si terranno le lezioni di Yoga, alle 12 e alle 15 sono previste due sessioni di bagno sonoro con Monocorda.

Nel primo pomeriggio in piazza XX settembre ci sarà invece spazio per il karaoke.