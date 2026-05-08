Torino incorona i suoi poeti: il 10 maggio la finale del Palio

Torino si prepara ad accogliere la fase finale del Palio dei Poeti della Città di Torino, manifestazione culturale che torna anche quest’anno con la sua quarta edizione, confermandosi un appuntamento sempre più apprezzato nel panorama cittadino.

L’evento, che unisce poesia, identità territoriale e partecipazione collettiva, vede protagonisti sedici poeti in rappresentanza delle contrade legate alle Circoscrizioni torinesi, chiamati a sfidarsi a colpi di versi, interpretazione ed espressività artistica.

Dopo le semifinali in programma domenica 3 maggio al Salone Eventi Open 011 di corso Venezia, l’attenzione si sposta ora sulla finalissima di domenica 10 maggio, inserita nel calendario del Salone Off. L’appuntamento è fissato presso la Sala Cral Smat di strada del Nobile 12, dove i finalisti si contenderanno il titolo dell’edizione 2026.

Il Palio dei Poeti si distingue per la capacità di portare la poesia fuori dai circuiti tradizionali, trasformandola in un momento di incontro e partecipazione popolare. Ogni concorrente rappresenta simbolicamente una parte della città, dando voce attraverso la scrittura e la performance alle sensibilità, alle storie e alle emozioni del territorio torinese.

Per informazioni è possibile contattare il numero 39.25800757.