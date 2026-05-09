Domenica Bibiana inaugura la sua nuova ‘piazzetta’

Verrà inaugurata domani, domenica 10 maggio, in occasione della manifestazione ‘Da la Crota al Sulè’, la nuova ‘piazzetta’ in via Cavour a Bibiana. Il grosso dei lavori si è svolto nel 2025 su un terreno appartenuto all’ex casa di riposo Le Soleil, diventata centro di accoglienza per stranieri.

“Per le 11 di domenica abbiamo organizzato insieme alla Pro loco un momento di inaugurazione della piazzetta” annuncia il sindaco di Bibiana Fabio Rossetto. Saranno proprio i volontari dell’associazione che organizza il mercatino dello scambio e del riuso, i primi a utilizzare la ‘piazzetta’ dove posizioneranno una dozzina di banchi.

Sicurezza e ricucitura urbanistica

“Sono una ventina i posti auto ricavati così nel centro di Bibiana ma ciò che conta veramente è che siamo riusciti a mettere in sicurezza il passaggio pedonale nella strettoia di via Cavour e abbiamo ricucito una frattura aperta con lo sviluppo urbanistico del dopoguerra” spiega Rossetto.

Il restringimento della strada infatti un tempo segnava la fine del paese e l’inizio della campagna: “Proprio lì dove passa il canale c’era una delle prime attività extraurbane del paese, il vecchio mulino. Dagli anni Cinquanta in poi quella è stata la prima area di espansione del paese diventando residenziale” continua Rossetto.

La strettoia però era rimasta tale mettendo a rischio il passaggio dei pedoni che non avevano un marciapiede su cui passare: “Ora la zona è stata messa in sicurezza e, procedendo verso il centro su via Cavour, l’aspetto di quel punto del paese è decisamente migliorato”.

La ‘piazzetta’ senza nome

La ‘piazzetta’ probabilmente non avrà mai un nome: “Abbiamo pensato di non intitolarla perché d’altronde quel punto del paese, caratterizzato dall’aiuola rotonda che divide le strade, è sempre stato conosciuto in paese come ‘piazzetta’” dice il sindaco.

I nuovi parcheggi permetteranno di migliorare la situazione nella vicina via Vittorio Veneto: “È una strada piccola dove ci sono alcune attività come il ‘granatin’ e il centro di accoglienza per stranieri, spesso è congestionata di auto parcheggiate”.

Con l’intervento, inoltre, il Comune ha liberato quel punto del paese da tettoie e fabbricati fatiscenti.