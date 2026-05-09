Mondo in Festa anima piazza Roma con balli e sfilate

Canzoni, balli, poesie e abiti tradizionali per una giornata multiculturale a Pinerolo: ‘Mondo in Festa’ viene riproposta ogni anno dall’associazione no profit Incontro Liqaa, che vuole valorizzare e aiutare l’integrazione. Con ben 24 Paesi, quella di domenica 10 maggio è la quarta edizione, a cui prenderanno parte anche i neo-diciottenni di Pinerolo in occasione della loro Festa della Cittadinanza.

Oltre alle bancarelle aperte dalle 10, in mattinata ci saranno balli originari di vari Paesi. “La musica accompagnerà le persone che faranno un giro per i banchi”, spiega Touria Kchiblou, mediatrice sociale e culturale e presidente di Liqaa.

Dopo una pausa pranzo con pietanze eterogenee, dalle 14 si entrerà nel vivo di Mondo in Festa. “Si aggiungeranno coloro che non potranno essere presenti al mattino e daremo il via a canzoni, danze e poesie. Gli alunni della quinta elementare della Cesare Battisti, fuori dalla loro scuola, canteranno un brano africano, mentre i bambini di Scuola Senza Frontiere si esibiranno con una canzoncina sul Marocco.”

Alle 16,30 è previsto il discorso istituzionale, in cui si parlerà del progetto Mondo in Festa e della cittadinanza. A seguire si partirà con la sfilata: “Tutti i Paesi porteranno i propri abiti tradizionali che indosseranno e sfileranno, con la musica che loro hanno scelto, sotto l’ala di piazza Roma, fino ad arrivare ‘al proprio Paese d’origine’, alla propria postazione. Uno spazio speciale è dedicato alla Palestina: tutti gli anni alla fine dell’evento insieme balliamo e sventoliamo le bandiere palestinesi”, sottolinea Kchiblou.