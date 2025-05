Trovate alcune vecchie armi all'interno di una cantina, artificieri in azione in Borgo Filadelfia

Pomeriggio movimentato in Borgo Filadelfia. E non solo per i preparativi in vista del doppio evento che interesserà il quartiere nella giornata di domani, tra il passaggio della TuttaDritta e la festa di via di Via Tunisi.



Intorno alle 14, infatti, sono arrivate in via Spano 19 un paio di volanti della Polizia e un mezzo degli artificieri dei carabinieri. Secondo il racconto di alcuni dei residenti, la situazione non è mai apparsa come nervosa o fuori controllo: alcuni uomini delle forze dell'ordine hanno parcheggiato una Volante all'interno del cortile del civico 19, mentre il mezzo dei carabinieri è stato sistemato a lato strada, di fronte al civico 20.



Il motivo dell'intervento sembra legato al ritrovamento di alcune vecchie armi all'interno di una cantina dello stabile tra corso Unione Sovietica e via Tunisi. Sul posto sono così intervenuti agenti di polizia e carabinieri per mettere in sicurezza la situazione e verificare che le armi fossero del tutto inoffensive.