Mario Biondi domani sera in concerto al Teatro Colosseo

Vent'anni fa la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi conquistava il mondo con This Is What You Are, singolo contenuto in Handful of Soul diventato un classico contemporaneo del soul-jazz internazionale.

Quel traguardo si celebra con una novità a sorpresa: il 10 aprile è uscito Prova d'autore, il primo album di inediti in italiano del crooner siciliano, venti tracce in cui Biondi si conferma autore, compositore, arrangiatore e produttore a tutto tondo.

Sul palco del Teatro Colosseo, domani sera 11 maggio, la tappa di un tour che sta toccando i più prestigiosi teatri italiani. Biondi ripercorrerà i grandi successi di una carriera costellata di dischi oro e platino e di concerti in oltre 50 Paesi. Ad arricchire la serata, la partecipazione straordinaria al pianoforte del Maestro Antonio Faraò, uno dei pianisti jazz italiani più riconosciuti a livello internazionale, insieme a una super band d'eccezione: Massimo Greco (direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria).

Sarà un concerto-celebrazione di vent'anni di stile e emozione: dalle atmosfere soul alle sonorità jazz più sofisticate, passando per le collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Gregory Porter, Earth Wind & Fire, Burt Bacharach e Chaka Khan.

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MARIO BIONDI "This is what you are"