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Eventi | 10 maggio 2026, 08:30

Mario Biondi domani sera in concerto al Teatro Colosseo

La tappa torinese per il tour "This is what you are" sarà domani, lunedì 11 maggio, dalle 20.30

Mario Biondi domani sera in concerto al Teatro Colosseo

Vent'anni fa la voce calda e inconfondibile di Mario Biondi conquistava il mondo con This Is What You Are, singolo contenuto in Handful of Soul diventato un classico contemporaneo del soul-jazz internazionale.

Quel traguardo si celebra con una novità a sorpresa: il 10 aprile è uscito Prova d'autore, il primo album di inediti in italiano del crooner siciliano, venti tracce in cui Biondi si conferma autore, compositore, arrangiatore e produttore a tutto tondo.

Sul palco del Teatro Colosseo, domani sera 11 maggio, la tappa di un tour che sta toccando i più prestigiosi teatri italiani. Biondi ripercorrerà i grandi successi di una carriera costellata di dischi oro e platino e di concerti in oltre 50 Paesi. Ad arricchire la serata, la partecipazione straordinaria al pianoforte del Maestro Antonio Faraò, uno dei pianisti jazz italiani più riconosciuti a livello internazionale, insieme a una super band d'eccezione: Massimo Greco (direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria).

Sarà un concerto-celebrazione di vent'anni di stile e emozione: dalle atmosfere soul alle sonorità jazz più sofisticate, passando per le collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Gregory Porter, Earth Wind & Fire, Burt Bacharach e Chaka Khan.

INFO

MARIO BIONDI "This is what you are"

Lunedì 11 maggio ore 20.30

Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71

Tel. 011.6698034, web www.teatrocolosseo.it

redazione

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