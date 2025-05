Accoltellamento in via Sansovino all'alba di oggi. Verso le 5.30 un 20enne è stato aggredito e colpito alla gamba e al gluteo. Le ferite non erano gravi e il giovane dopo essere stato trasportato in codice giallo al San Giovanni Bosco di Torino è stato dimesso.

La polizia di stato indaga sull'accaduto e sul movente. Il presunto aggressore si è dato subito alla fuga.