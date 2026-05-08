Viabilità nelle valli di Lanzo: sopralluogo alla galleria Monte Basso

“Grazie alla presenza di tre squadre operative, che portano avanti le lavorazioni anche con turni notturni, i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo procedono secondo il cronoprogramma stabilito. Confermiamo che la riapertura è programmata per il primo fine settimana di luglio”: lo ha ribadito il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo al termine del sopralluogo al cantiere che ha effettuato venerdì 8 maggio insieme ad una delegazione di amministratori dell’Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.

Il dirigente e i tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana e il direttore dei lavori hanno mostrato al Vicesindaco Suppo e agli amministratori locali le lavorazioni in corso e hanno ribadito che sono in fase di ultimazione il risanamento strutturale della galleria, la risagomatura del tunnel e gli interventi per la gestione dell’acqua proveniente dalla montagna in cui la galleria è scavata. Si sta procedendo con l’allestimento dei nuovi impianti tecnici di illuminazione e antincendio.

L’ultima fase del cantiere sarà dedicata alla stesura del nuovo manto stradale. I lavori hanno comportato per la Città metropolitana di Torino un investimento di 8 milioni di euro, comprendente anche il rifacimento delle protezioni laterali nei tratti di viadotto che danno accesso alla galleria sul versante a valle e su quello a monte.

Sempre sulla Provinciale 1, a Pessinetto il Vicesindaco metropolitano e gli amministratori locali hanno visitato il cantiere del lotto 2 della galleria Paramassi destinata a risolvere definitivamente i problemi derivanti dall’instabilità del versante a monte della Strada Provinciale e dal conseguente rischio di caduta di massi sulla carreggiata. Il primo lotto dei lavori è terminato nel 2025 e per la Città metropolitana di Torino ha comportato un investimento di 3 milioni e mezzo di euro. I lavori del secondo lotto si concluderanno entro l’autunno e prevedono il prolungamento del paramassi per una ventina di metri a monte, con la realizzazione di tre ulteriori campate, su cui saranno posate le travi prefabbricate.

È prevista anche la realizzazione di un nuovo banchettone a sostegno delle protezioni laterali. Una seconda parte del sopralluogo a Pessinetto ha riguardato lo studio delle soluzioni per ampliare e mettere in sicurezza la carreggiata della SP 1 nel centro storico. Città metropolitana, Comune di Pessinetto e Unione Montana concordano sull’opportunità di affidare un incarico tecnico per la progettazione e la quantificazione del costo degli interventi.