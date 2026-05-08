Al via i lavori in via Tripoli: obiettivo strada pronta per la festa di quartiere

Torino si prepara a un nuovo intervento di manutenzione stradale nel quartiere Santa Rita. A partire da lunedì, condizioni meteo permettendo, prenderanno il via i lavori di riasfaltatura di via Tripoli nel tratto compreso tra largo Tirreno e piazza Santa Rita.

L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria finanziato attraverso il bilancio comunale 2024 e punta a migliorare la sicurezza e la qualità di una delle arterie commerciali più frequentate della zona. Non si tratta di opere sostenute dalla Fondazione Crt, ma di lavori programmati direttamente dall’amministrazione nell’ambito delle risorse dedicate alla manutenzione urbana.

L’obiettivo è completare il cantiere entro il 22 maggio, data in cui è prevista la tradizionale festa di quartiere. La volontà è quella di consegnare ai residenti e ai fedeli una via completamente sistemata e più decorosa proprio in occasione dell’evento che ogni anno richiama tante persone nel cuore di Santa Rita.

"Il cronoprogramma - spiega il coordinatore all'Urbanistica della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera -, prevede interventi rapidi per limitare al minimo l’impatto sul traffico quotidiano".