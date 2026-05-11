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Attualità | 11 maggio 2026, 12:06

Ecoisole del Pinerolese chiuse per un giorno: domani riapriranno

In corso delle analisi sugli ingombranti conferiti all’inceneritore

Ecoisole del Pinerolese chiuse per un giorno: domani riapriranno

L’avviso si è diffuso nel fine settimana, annunciando la chiusura delle ecoisole del Pinerolese a partire da oggi, lunedì 11 maggio, sino a data da destinarsi.
Il servizio però “ripartirà domani”, come comunicano da Acea Pinerolese Industriale, gestore degli impianti: “C’è stato un problema a valle della filiera dello smaltimento, che è in fase di risoluzione”.
Parrebbe infatti che la questione fosse legata agli ingombranti, che finiscono all’inceneritore del Gerbido. Un’analisi di un campione, disposta da Trm, che gestisce il termovalorizzatore, ha rintracciato una percentuale di cloro leggermente più alta del previsto, disponendo ulteriori analisi e bloccando di fatto, sino alla consegna degli esiti, il ritiro degli ingombranti.

Acea, in attesa del responso di questi approfondimenti, ha trovato una soluzione alternativa per far ripartire la raccolta, con il contributo del sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, presidente del Consorzio, che si è mobilitato contattando l’Autorità d’Ambito.

Marco Bertello

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