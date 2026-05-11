Prova a liberarsi della droga, ma i carabinieri di Bussoleno fanno scattare le manette

Ventenne di Condove arrestato: nelle tasche aveva hashish e banconote false

Camminava da solo lungo via Balfamol, a Bussoleno, il ventenne di Condove che, nel pomeriggio dello scorso venerdì, è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile di Susa in flagranza di reato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e denunciato in stato di libertà per “spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate”.

Alla vista della pattuglia che transitava in zona, il giovane ha tentato di disfarsi di una prima parte di sostanza stupefacente di cui era in possesso, lanciandola in un giardino di un’abitazione privata, per poi allungare il passo cercando di eludere il controllo dei militari. Quest’ultimi hanno però fatto finire la sua fuga pochi metri dopo. All’atto del controllo, dopo aver recuperato l’involucro lanciato contenente 11 grammi di cocaina, nel borsello del ventenne sono stati rinvenuti 260 grammi di hashish - suddivisi in 2 panetti e mezzo - e 10 banconote da 50 euro risultate poi contraffatte.

Il giovane è stato collocato al regime degli arresti domiciliari in attesa di direttissima, fissata nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio.

I provvedimenti a carico dei soggetti citati sono stati emessi durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.