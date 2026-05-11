"Non aprite quella mail": a Moncalieri la nuova frontiera delle truffe online

Oltre alla truffa telefonica della Tari, che si è aggiunta a quelle dei finti poliziotti o dei falsi medici, da qualche giorno a Moncalieri sono registrati casi relativi ad un raggiro online legato alla tessera sanitaria.

Diverse le segnalazioni giunte ai carabinieri

Sono diverse le segnalazioni già arrivate ai militari dell'Arma. Si tratta di una truffa via posta elettronica che simula comunicazioni apparentemente ufficiali da parte del Ministero della Salute. Così facendo infatti gli autori invitano i destinatari a rinnovare la tessera o aggiornare il fascicolo sanitario attraverso un collegamento online. Peccato che quei messaggi contengano link che rimandano a siti non ufficiali, che vengono utilizzati dagli autori del raggiro per acquisire dati personali e informazioni bancarie.

Eventuali richieste di inserimento dati attraverso link ricevuti via posta elettronica devono quindi essere considerate non attendibili, secondo quanto riferito dai carabinieri, che invitano quindi a non cliccare sui collegamenti presenti in quei messaggi, suggerendo l'eliminazione delle mail sospette.

Attenzione alla dicitura "Accedi al portale SSN"

In particolare, è stata segnalata la presenza di pulsanti o diciture come "Accedi al portale SSN", che vengono utilizzati per indirizzare poi gli utenti verso pagine contraffatte. L'invito per tutti, insomma, è quello di non inserire dati privati o informazioni sensibili. I truffatori dell'online, purtroppo, sono sempre un passo avanti, nella ricerca di modi nuovi per raggirare le persone.