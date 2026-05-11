Sgombero nelle case popolari di Falchera, liberati un alloggio ed un box

Il garage e l'appartamento erano da tempo occupati abusivamente da una famiglia rom

Sgombero nelle case popolari di via degli Abeti, a Falchera, in un complesso Atc di Torino nord: questa mattina la Polizia Municipale è intervenuta per liberare un appartamento ed un garage, che erano da tempo occupati abusivamente da una famiglia rom. La Polizia Locale di Torino ha inoltre liberato un appartamento situato nel complesso di edilizia sociale di via Ivrea, nel quartiere Pietra Alta. L'immobile, che fa parte di un'area recentemente riqualificata, risultava occupato abusivamente dal 2023.

In seguito all'intervento, il personale dell'ATC ha provveduto a mettere in sicurezza i locali. Una volta ultimati i necessari lavori di ripristino, torneranno disponibili per essere regolarmente assegnati a nuovi aventi diritto.

Tredici alloggi recuperati

L'alloggio ed il box saranno ora restituiti all'Agenzia Territoriale, che dopo i lavori di riqualificazione potrà metterli a disposizione delle famiglie che sono regolarmente in lista d’attesa per una casa. Con questo intervento, salgono a 13 gli immobili recuperati dall’inizio dell’anno che sono così tornati nel circuito delle regolari assegnazioni.

"Gli ultimi dati disponibili - commenta l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda - confermano una riduzione complessiva del fenomeno, anche grazie all’azione puntuale messa in campo dagli agenti del Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione". "Continueremo a monitorare le criticità, senza proclami, consapevoli che servano un lavoro e un’attenzione costanti per produrre risultati concreti" conclude l'assessore.

“Il contrasto alle occupazioni abusive procede senza sosta: l’obiettivo dell’Agenzia rimane quello di liberare tutti gli alloggi di edilizia sociale occupati da persone che non ne hanno diritto, mettendoli a disposizione delle famiglie in lista d’attesa”, ha dichiarato il Presidente di Atc Maurizio Pedrini.