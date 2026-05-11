Il Movimento 5 Stelle presenta NOVA: un innovativo sistema di reale partecipazione politica

Il 16 maggio a Torino, insieme a oltre 100 appuntamenti organizzati in tutta Italia, il Movimento 5 Stelle presenta NOVA, un sistema di partecipazione nazionale innovativo e senza precedenti nel panorama politico italiano. Per la prima volta saranno i cittadini, e non soltanto gli iscritti, a contribuire direttamente alla definizione delle priorità e del programma per i prossimi anni di governo, attraverso un percorso aperto di ascolto, confronto e proposta. Il coinvolgimento della società civile rappresenta uno degli elementi centrali di questo progetto, pensato per creare una partecipazione politica reale, inclusiva e concreta.

NOVA nasce infatti come uno spazio di ascolto e confronto aperto a cittadini attivi, associazioni, comitati territoriali, realtà del volontariato e del terzo settore, insieme ai rappresentanti delle diverse categorie produttive, professionali e sociali. Un modello partecipativo che punta a costruire tavoli di lavoro sui temi più sentiti dai cittadini, valorizzando competenze, esperienze maturate sul campo e contributi concreti provenienti dai territori, con l’obiettivo di allargare il confronto e favorire una partecipazione ampia e qualificata.

Il progetto NOVA, attraverso il metodo OST (Open Space Technology), vuole sviluppare un confronto costruttivo capace di tradursi in un vero programma di governo condiviso, fondato sulle esigenze reali delle persone e orientato alla costruzione di una coalizione progressista credibile e radicata nel territorio. Il Movimento 5 Stelle mette così a disposizione uno strumento innovativo di interazione politica e civica basato sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla collaborazione tra cittadini e istituzioni, in una città come Torino che da anni rappresenta un importante laboratorio di esperienze civiche e sociali.