Torna la “Giornata Comune dello Studente”: due appuntamenti tra Europa e sport

Anche per il 2026 la Città di Rivoli promuove il progetto “Tavolo Scuole e Territorio”, un’iniziativa che rafforza il dialogo tra le Scuole Secondarie di secondo grado, le Agenzie formative e le istituzioni locali, con l’obiettivo di sostenere la partecipazione attiva degli studenti alla vita della comunità.

Il progetto coinvolge docenti referenti e rappresentanti di istituto degli istituti superiori cittadini – I.I.S. Giulio Natta, I.I.S.S. Oscar Romero, Liceo Scientifico Charles Darwin, En.A.I.P. Rivoli – IRR Salotto e Fiorito, Lindberg Academy e Liceo Maurilio Fossati – ed è coordinato dall’Ufficio Giovani della Città di Rivoli insieme all’Informagiovani, all’Educativa di Comunità del Progetto Giovani Rivoli e alla Consulta Giovanile.



Il Tavolo rappresenta uno spazio stabile di confronto tra studenti, scuole e istituzioni, finalizzato alla progettazione condivisa di attività rivolte al mondo giovanile.

Dagli incontri di lavoro sono nati due appuntamenti che compongono la terza edizione della “Giornata Comune dello Studente”, evento interscolastico dedicato al confronto, alla crescita e alla socializzazione.



Il primo appuntamento è in programma lunedì 19 maggio 2026, dalle ore 9 alle 12, presso il Centro Congressi di Rivoli in via Dora Riparia 2, in collaborazione con Europe Direct Torino – Città Metropolitana. L’incontro sarà dedicato alle opportunità offerte dall’Unione Europea ai giovani nel percorso post-scolastico – tra studio, lavoro, volontariato, tirocini e mobilità internazionale – e si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla Festa dell’Europa.

Saranno inoltre presenti spazi informativi e testimonianze a cura della community “Europiamo”.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 3 giugno 2026, dalle ore 8.30 alle 13, presso l’impianto sportivo di atletica di via XX Settembre, e sarà dedicato allo sport e alla partecipazione studentesca.

La mattinata prevede tornei di calcio a 5, calcio balilla, beach volley e una competizione di staffetta mista, in un clima di condivisione, inclusione e divertimento.

“La Giornata Comune dello Studente è il risultato concreto di un percorso costruito insieme ai ragazzi e alle scuole del territorio,” dichiara l’Assessore alle Politiche giovanili, Dorotea Gribaldo. “Il Tavolo Scuole e Territorio rappresenta uno spazio reale di partecipazione, in cui gli studenti non sono solo destinatari ma protagonisti attivi. Gli appuntamenti di maggio e giugno mettono al centro temi fondamentali per il loro futuro – dalle opportunità europee allo sport come strumento di inclusione – e rafforzano il senso di comunità tra i giovani della nostra città.”