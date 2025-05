"Direzione: Beatrice!", uno spettacolo (con Dante) ai giardini Madre Teresa di Calcutta

Arriva a Torino la manifestazione, giunta alla sua 11esima edizione: quest'anno celebrerà la figura del sommo poeta Dante Alighieri con lo spettacolo "Direzione: Beatrice!", ai Giardini Madre Teresa di Calcutta nei giorni 12 - 15 - 19 - 22 maggio 2025 alle 17.

Nonostante ci separino oltre 700 anni, Dante ha ancora molto da dire. Le sue terzine hanno attraversato i secoli con tutta la loro forza e ci hanno trasmesso immagini che sono entrate a fondo nella nostra cultura.

L'amore di Paolo e Francesca, la sete di conoscenza di Ulisse, ma anche la passione politica del poeta, dimostrata attraverso le sue invettive: il mondo della Divina Commedia, figlio del Medioevo, continua a parlarci di situazioni universali, in cui possiamo riconoscerci e da cui possiamo trarre spunti per capire non solo il passato, ma anche il presente.

"Racconteremo i segreti e la potenza della narrazione fantastica - spiegano gli organizzatori -. Vogliamo divertire i bambini, ma anche cogliere di sorpresa i grandi, poiché in ognuno di noi c'è una persona che aspetta di immergersi nella magia di una storia". L'evento è organizzato con il contributo della Circoscrizione 7.