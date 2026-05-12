Beinasco diventa ufficialmente Distretto Urbano del Commercio

L'assessore regionale Paolo Bongioanni lo aveva annunciato già alla fine del 2025, adesso è arrivata anche l'ufficialità: il Piemonte ha istituito il Distretto Urbano del Commercio di Beinasco.

"È un riconoscimento importante, ma soprattutto uno strumento molto concreto che mette intorno allo stesso tavolo Comune, commercianti, associazioni di categoria e cittadini, con un obiettivo che come amministrazione ci siamo posti fin dal primo giorno di mandato: sostenere il piccolo commercio di vicinato, attrarre investimenti, rendere più vive le nostre vie commerciali e accompagnare le imprese del territorio in un percorso di rilancio", ha dichiarato il sindaco Daniel Cannati.

50 mila euro dalla Regione e altrettanti dal Comune

Nel pomeriggio di ieri, insieme al suo vice Daniele Bettolo, il primo cittadino ha incontrato alcuni commercianti della città per condividere la notizia e raccontare il primo impatto concreto: un bando dedicato alle imprese del Distretto, con contributi a fondo perduto per fare investimenti sulla propria attività commerciale. "Oltre ai 50 mila euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte, i commercianti della zona potranno contare su altri 50 mila euro investiti dal Comune di Beinasco, per rendere lo strumento disponibile a più imprese possibili", ha aggiunto Cannati. "Siamo uno dei primi comuni del Piemonte a farlo. Un percorso fatto in partnership con Confesercenti".

E nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, un nuovo appuntamento è previsto alle ore 19.30 al Borgarethub, nei locali comunali di piazza Kennedy 40/A, per capire le novità in arrivo grazie all'istituzione del Distretto del Commercio.