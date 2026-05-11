Finpiemonte: approvato il bilancio 2025. Valore della produzione record a 8,1 milioni di euro, oltre 340 milioni di agevolazioni al territorio

L’Assemblea dei Soci di Finpiemonte ha approvato oggi il Bilancio d’esercizio 2025. I dati confermano un trend di crescita costante e un rafforzamento della mission della Società, come motore dello sviluppo economico regionale. L’esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto di 1.011.891 euro, risultato di una gestione positiva, sia della componente finanziaria, in un contesto di generale riduzione dei tassi, sia della gestione caratteristica, con un netto incremento dei volumi di attività e di agevolazioni gestite.

Il valore della produzione è salito a 8.157.126 euro, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente e di circa il 20% rispetto al 2022. Questo risultato è stato trainato dall'aumento delle ore lavorate su commessa e da un'ottimizzazione dei processi organizzativi, che ha permesso di ridurre il peso delle attività indirette a favore di quelle dirette per la gestione delle agevolazioni per il territorio.

Finpiemonte ha confermato la propria capacità di immettere risorse nel tessuto produttivo piemontese:

§ Volume delle concessioni: Nel 2025 sono stati concessi circa 340 milioni di euro in agevolazioni, un dato in linea con i picchi del 2024 e nettamente superiore alla media del periodo 2020-2023 (pari a 203,5 milioni).

§ Erogazioni: I fondi pubblici approvati per la successiva erogazione sono aumentati sensibilmente (+13,8%), grazie a una migliore qualità delle rendicontazioni e a una maggiore velocità di istruttoria.

§ Bandi POR FESR 21/27: La crescita è stata particolarmente significativa nelle attività di controllo e gestione legate alla nuova programmazione dei fondi europei.

La Società ha inoltre rafforzato il proprio ruolo di investitore istituzionale, incrementando le immobilizzazioni finanziarie attraverso nuovi conferimenti di capitale nei fondi Alpgip, Piemonte Next e Finint, volti a sostenere l'innovazione e il rilancio delle imprese medie e piccole e allocando nuove risorse sull’operazione Basket Bond Piemonte, volta a sostenere l’emissione di minibond da parte delle PMI piemontesi.

Lo Stato Patrimoniale riclassificato conferma la solidità della Società, con immobilizzazioni complessive che salgono a oltre 71 milioni di euro, garantendo l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.

“I risultati del 2025 delineano una stabilità strutturale della gestione che ci rende orgogliosi” ha dichiarato il Presidente Michele Vietti “Presentiamo al socio Regione Piemonte un Bilancio che non solo è in utile, ma che dimostra come Finpiemonte sia riuscita a incrementare la propria capacità operativa negli ultimi anni, gestendo volumi di risorse senza precedenti per il supporto delle nostre imprese e della competitività del territorio, frutto dell'eccellente lavoro svolto da tutto il nostro personale, che ringrazio”.

Il Direttore Generale Mario Alparone ha sottolineato l’importanza di iniziative di finanza strutturata come il Basket Bond Piemonte: “La Società, ora in piena efficienza gestionale, sta evolvendo verso modelli di intervento che riescono a combinare in modo efficace risorse pubbliche e private, con un effetto leva che consente di moltiplicare gli investimenti in favore del territorio”.