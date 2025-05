Dopo anni di lavori, a fine settembre riapre totalmente il sottopasso del Lingotto

In corso gli interventi sull'ultimo lotto da via Ventimiglia a corso Unita d'Italia

Ancora quattro mesi e mezzo di cantieri: il Comune di Torino ha confermato al 25 settembre 2025 la riapertura completa del sottopasso del Lingotto. A ribadire la data di fine lavori in Sala Rossa l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad una sollecitazione della vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Disagi per cittadini e lavoratori

I lavori nel tunnel, che connette l’area sud della città con la tangenziale e con Moncalieri, sono iniziati nell’autunno del 2022. Da allora, gli interventi si susseguono a lotti, causando continue chiusure, modifiche alla viabilità e, soprattutto, enormi disagi per i cittadini e i lavoratori che percorrono quotidianamente questo tratto.

A confermare l'importanza strategica per la viabilità di Torino sono i numeri: nei momenti con meno traffico si registrano 850 passaggi all'ora, e più di 1.200 nelle ore di punta.

Ultimo lotto

L'ultimo lotto, che ha preso il via ad ottobre 2024 ed interessa il tratto tra via Ventimiglia e corso Unita d'Italia sulla carreggiata in direzione centro, terminerà appunto nell'autunno 2025 "con riapertura totale in entrambe le direzioni per il 25 settembre". Sempre per questa data dovrebbe aprire anche il collegamento con il Palazzo della Regione.

Rispetto alle tempistiche originarie, il sottopasso del Lingotto avrebbe dovuto aprire a novembre 2024, si sono registrati dei ritardi a causa del cantiere dell'idropolitana di Smat.

Firrao (Torino Bellissima): "In media solo 4 persone al lavoro"