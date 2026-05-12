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Politica | 12 maggio 2026, 08:48

Pinerolo 2027: Costarelli candidata? Il Campo largo prende tempo

In attesa di sciogliere il nodo, si procederà a lavorare al programma

Pinerolo 2027: Costarelli candidata? Il Campo largo prende tempo

Come era nell’aria il nodo candidato sindaco del Campo largo non è stato sciolto nell’incontro di ieri sera, lunedì 11 maggio: 4 forze (M5S, Pas, Pinerolo Coraggiosa e Avs) su 6 hanno manifestato il loro sostegno alla vicesindaco Francesca Costarelli, ma non è arrivata la fumata bianca.
 

Sul tavolo ci sono altri due nomi messi dal Pd (Elvio Rostagno e Silvia Lorenzino). I Democratici, così come ItaliaViva prendono tempo per confrontarsi con gli iscritti e le segreterie provinciali. È molto probabile che l’intesa venga definita o quantomeno cementata proprio a livello torinese, magari nell’ambito nelle trattative per la ricandidature di Stefano Lo Russo a sindaco di Torino.

Marco Bertello

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