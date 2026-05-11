Decoro urbano, Ricca e Zaccaro (Lega): “Avviati i lavori per la pulizia e il recupero di Strada San Mauro"

“Strada San Mauro finalmente dice addio ad anni di incuria e degrado. Dopo aver preso atto delle condizioni dell’area recintata dal Comune con il sopralluogo di fine febbraio e la verifica delle segnalazioni dei residenti che lamentavano la presenza di topi e sporcizia, oggi alla presenza dell’Assessore Tresso sono iniziati i lavori per la pulizia del sito. Un impegno che come Lega ci siamo assunti coi cittadini tanto a livello comunale quanto di circoscrizione e una promessa che oggi possiamo dire con orgoglio di aver mantenuto.” Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, e Giulia Zaccaro, Coordinatrice Lega della VI Circoscrizione della città di Torino.
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