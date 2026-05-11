Stop ai sorpassi ai bus, il Comune taglia una corsia su via Fontanesi

Restringere la strada con new jersey, ridurre le corsie ed evitare che le auto superino i mezzi pubblici alla fermata. Queste le novità che riguarderanno l’incrocio tra via Fontanesi e via Ricasoli, già al centro di alcune migliore (dal punto di vista della sicurezza) apportate lo scorso autunno. L’obiettivo di Città di Torino e Circoscrizione 7 è quello di moderare il traffico in un’area particolarmente frequentata da famiglie, studenti e pedoni. Per farlo si attueranno misure sperimentali e modifiche alla viabilità.

L’arretramento della fermata

Al centro del progetto c’è soprattutto via Fontanesi, dove nei mesi scorsi è già stato effettuato un primo intervento con l’arretramento di circa 5-6 metri della fermata del trasporto pubblico all’angolo con corso Ricasoli. Un’operazione che, secondo Palazzo Civico, non sarebbe però sufficiente a risolvere completamente i problemi di visibilità e sicurezza dell’incrocio.

L’assessora alla Viabilità del Comune, Chiara Foglietta, ha annunciato l’intenzione di avviare una nuova sperimentazione con il restringimento artificiale della carreggiata in prossimità dell’attraversamento pedonale e del plesso scolastico. L’obiettivo è rallentare i veicoli e impedire situazioni pericolose, come il sorpasso dei tram in fermata o l’arrivo simultaneo di auto e mezzi pubblici all’incrocio. Se il test darà risultati positivi, l’intervento potrà diventare definitivo con la ricerca di finanziamenti dedicati.

Piras: “La sicurezza prima di tutto”

Secondo il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione, Giuseppe Piras, si tratta di una zona “molto frequentata da famiglie e studenti, dove la sicurezza deve restare al centro del progetto”. Non a caso nel 2025 è stata istituita in via sperimentale una zona scolastica in via Ricasoli, con restringimento della carreggiata e senso unico da via Porro verso corso Belgio. Una sperimentazione giudicata positiva e che ora potrebbe essere estesa anche al tratto tra via Fontanesi e corso Belgio, con l’introduzione della sosta a spina (solo da un lato) e interventi pensati anche per favorire l’accessibilità delle persone con disabilità.

Aumento dei controlli

Sul fronte della sicurezza pedonale, il Comune ha inoltre chiesto alla polizia municipale di aumentare i controlli sugli attraversamenti più sensibili, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole. Allo studio anche un futuro collegamento ciclabile lungo via Ricasoli verso il Lungo Po, progetto anche questo in fase preliminare.

In commissione, però, non sono mancate le perplessità. In particolare sulla questione restringimento carreggiata, nodo al pettine della consigliera della Lega Daniela Rodia. “Mi chiedo se siano state valutate le possibili conseguenze per i mezzi di soccorso e per la gestione del traffico in caso di guasti o blocchi stradali”. Dubbi anche da parte di Giorgio Giardina di Torino Domani, che ha invitato il Comune a svolgere eventuali test in condizioni di traffico reale e non durante il periodo estivo, quando i flussi veicolari risultano ridotti.