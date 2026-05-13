Una scuola nel nome di Fiorenzo Alfieri, il maestro che ha cambiato Torino

Una scuola di Torino prenderà il nome di Fiorenzo Alfieri. Maestro elementare e politico a Torino - è stato assessore nelle giunte Novelli, Castellani e Chiamparino -, Alfieri è ricordato da tutti con affetto e stima, come pedagogista, innovatore, amministratore di spessore e persona attenta ai più fragili. La proposta di intitolazione è arrivata in Consiglio Comunale grazie ai consiglieri PD Angelo Catanzaro e Lorenza Patriarca, ed è stata discussa in commissione istruzione (grazie alla presenza dei consiglieri di opposizione, vista l'assenza di molti della maggioranza).

Omaggio alla figura istituzionale

"Questo atto vuole rendere omaggio a una persona che in oltre quaranta anni si è occupato di cultura, istruzione, disabilità e gioventù nella nostra città - ha spiegato Catanzaro -. Abbiamo alcune scuole primarie in città senza un nome, e chiediamo alla Giunta di fare da tramite con gli istituti scolastici per conoscere la disponibilità a intitolarne una a Fiorenzo Alfieri".

Il Comune non ha infatti il potere di intitolare le scuole, ma può interloquire con presidi e consigli scolastici per portare avanti questa proposta che, vista la stima di Alfieri nel panorama torinese, non dovrebbe incontrare resistenze.

Luci d'artista e non solo

"Lo ricordiamo come politico promotore delle Luci d'artista, dell'Informagiovani, di eventi culturali - ha commentato Patriarca -. Ma anche come politico ha sempre mantenuto la sua qualità di maestro: voleva che tutti ce la facessero e aveva attenzione verso chi aveva più bisogno".

Ad Alfieri è anche intitolata la piazzetta antistante piazza Cavour, di fronte alla scuola Tommaseo, ma manca ancora la targa. L'inaugurazione avrà infatti luogo il prossimo 11 settembre, giorno di nascita di Fiorenzo Alfieri nel 1943.