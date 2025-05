Rapinato e ferito da una coltellata: notte di sangue (e paura) a Moncalieri

E' stato trasportato d'urgenza alle Molinette ma per fortuna non è in pericolo di vita l'uomo di origine brasiliana che, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, nella zona di Borgo San Pietro a Moncalieri è stato prima rapinato da due persone a volto coperto e poi ferito con una coltellata.

Il ferito non è in pericolo di vita

Subito soccorso, è stato condotto in ospedale ma dopo la paura iniziale si è scoperto che le sue condizioni non sono molto gravi. Sull'accaduto ora stanno indagando i carabinieri del comandante Amengoni, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e da lì sono partiti per ricostruire l'intera vicenda.

La sua ricostruzione della vicenda

L'uomo ha dichiarato ai militari dell'Arma di essere stato avvicinato da due malviventi che si sarebbero introdotti nel suo appartamento per derubarlo: l'aggressione ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando è stata sferrata una coltellata per rubare lo smartphone alla vittima.

Ora indagano i carabinieri

A quel punto l'uomo, choccato e sanguinante, sarebbe riuscito in qualche modo a fuggire in strada, provando a dirigersi verso l'ospedale Santa Croce, venendo poi soccorso da un passante che ha subito chiamato il 112. Ora c'è da capire se esistesse un qualche rapporto tra la vittima e i suoi aggressori e quale sia il movente che ha causato l'aggressione.