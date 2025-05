Venaria, atto vandalico contro la sede del PD: sfondata la porta

Ancora un atto vandalico contro la sede del PD Madri Costituenti di via Palestro 4, a Venaria Reale. Nella notte il circolo dem è stato nuovamente preso di mira da ignoti, che hanno danneggiato la porta d’ingresso.

I precedenti

"Un gesto codardo - commenta il PD di Venaria - che colpisce non solo un luogo fisico, ma ciò che esso rappresenta: partecipazione, democrazia, confronto e impegno civile". Il circolo in passato era già stato preso di mira: in un'occasione erano state strappate le bandiere, mentre in un'altra sfondata la porta.

A condannare l'atto vandalico è il Pd Metropolitano di Torino, che aggiunge: "Quanto accaduto rappresenta un inaccettabile gesto di intimidazione e un attacco ai valori democratici e al libero confronto di idee che animano la nostra comunità politica".

"Questo atto - aggiunge il Segretario Metropolitano Marcello Mazzù - che giunge in un momento di intensa attività politica, non ci intimorisce e anzi rafforza la nostra determinazione a proseguire con ancora maggiore impegno nel nostro lavoro".