Sottotraccia: la mostra collettiva tra fotografia, disegno e pittura da DNArt Loft

La scena artistica torinese si tinge di nuove sfumature con l’inaugurazione di "SOTTOTRACCIA", la mostra collettiva che celebra il talento di artisti emergenti tra pittura, disegno e fotografia. L’appuntamento si sdoppia in due date imperdibili presso gli spazi industriali e creativi del DNArt Loft (Via Chanoux 12 int. 2, Torino).
Sotto il claim "Arte che non chiede permesso", la mostra propone un dialogo tra visioni interiori e realtà documentata, portando alla luce ciò che solitamente scorre, appunto, sottotraccia.
Gli Artisti in Mostra
L’esposizione si snoda attraverso i percorsi eterogenei di talenti che utilizzano linguaggi differenti per catturare l'essenza del contemporaneo:
Domenica 17 Maggio – Ore 16.00
- Adva Elisa (Pittrice): Direttamente dalle strade di Torino, porta in galleria il suo "mondo eterno". Le sue opere trasformano volti reali e immaginari in visioni emotive nate da sessioni di lavoro open-air.
- Rebecca Gallo (Pittrice): Una ricerca introspettiva che punta alla "bellezza della quiete", trasformando la frenesia quotidiana in pura riflessione.
- Maria Elisa (Pittrice): Completa il trittico pittorico con una cifra stilistica distintiva e contemporanea.
- Edoardo Marinelli (Fotografo): Esploratore del colore e della sperimentazione cromatica, gioca con luci e ombre per evocare emozioni sempre nuove.
- Riccardo Marino (Fotografo): Dedito alla fotografia analogica in bianco e nero, cattura la vitalità della provincia e la bellezza dei momenti semplici.
Domenica 24 Maggio – Ore 16.00
- Giulia Lazzari (Fotografa): Utilizza il bianco e nero e la double exposure per spogliare il mondo del superfluo e offrire una visione stratificata della realtà.
- Dario Bugnano (Pittore): Focalizzato sui volti umani, i suoi disegni di visi scarni e vissuti esaltano l'anima attraverso l'imperfezione.
- Massimo Centola, in arte Zatch (Fotografo/Regista): Regista e fondatore della rivista Strade Perdute, applica i canoni della street photography usando la luce come principio trasformativo. Attraverso contrasti decisi e l'uso del bianco e nero, crea visioni singolari partendo da soggetti di ordinaria quotidianità.
- Christian Martufi (Disegnatore): La sua è un'arte istintiva, priva di vincoli meccanici. Disegna solo sotto l'urgenza dell'ispirazione per trasmettere le emozioni di momenti o persone che hanno segnato la sua vita.
- Martina Valderrama (Digital Artist): Studentessa di CTF con una radicata passione per l'arte, Martina realizza disegni digitali su iPad. Il suo stile minimale, surreale e simbolico traduce stati emotivi, memorie e concetti universali in immagini evocative aperte all'interpretazione.
L'Evento
“Non solo una mostra, ma un momento di aggregazione per la comunità creativa locale - dichiara Carlotta Micol De Palma, fondatrice di DNA - L'ingresso è libero e, fedele al mood conviviale del DNArt Loft, l'invito è rivolto a chiunque voglia vivere un pomeriggio con 'un bicchiere in mano e la testa piena di sogni'.”
"Vogliamo dare spazio a chi vive l'arte fuori dagli schemi, dentro il presente," dichiarano gli organizzatori, Giorgio Allegrini e Alyssa Borzone - "Sottotraccia è un invito a scoprire cosa bolle in pentola nella Torino più autentica."