Sottotraccia: la mostra collettiva tra fotografia, disegno e pittura da DNArt Loft

La scena artistica torinese si tinge di nuove sfumature con l’inaugurazione di "SOTTOTRACCIA", la mostra collettiva che celebra il talento di artisti emergenti tra pittura, disegno e fotografia. L’appuntamento si sdoppia in due date imperdibili presso gli spazi industriali e creativi del DNArt Loft (Via Chanoux 12 int. 2, Torino).

Sotto il claim "Arte che non chiede permesso", la mostra propone un dialogo tra visioni interiori e realtà documentata, portando alla luce ciò che solitamente scorre, appunto, sottotraccia.

Gli Artisti in Mostra

L’esposizione si snoda attraverso i percorsi eterogenei di talenti che utilizzano linguaggi differenti per catturare l'essenza del contemporaneo:

Domenica 17 Maggio – Ore 16.00

Adva Elisa (Pittrice): Direttamente dalle strade di Torino, porta in galleria il suo "mondo eterno". Le sue opere trasformano volti reali e immaginari in visioni emotive nate da sessioni di lavoro open-air.

Direttamente dalle strade di Torino, porta in galleria il suo "mondo eterno". Le sue opere trasformano volti reali e immaginari in visioni emotive nate da sessioni di lavoro open-air. Rebecca Gallo (Pittrice): Una ricerca introspettiva che punta alla "bellezza della quiete", trasformando la frenesia quotidiana in pura riflessione.

Una ricerca introspettiva che punta alla "bellezza della quiete", trasformando la frenesia quotidiana in pura riflessione. Maria Elisa (Pittrice): Completa il trittico pittorico con una cifra stilistica distintiva e contemporanea.

Completa il trittico pittorico con una cifra stilistica distintiva e contemporanea. Edoardo Marinelli (Fotografo): Esploratore del colore e della sperimentazione cromatica, gioca con luci e ombre per evocare emozioni sempre nuove.

Esploratore del colore e della sperimentazione cromatica, gioca con luci e ombre per evocare emozioni sempre nuove. Riccardo Marino (Fotografo): Dedito alla fotografia analogica in bianco e nero, cattura la vitalità della provincia e la bellezza dei momenti semplici.

Domenica 24 Maggio – Ore 16.00

Giulia Lazzari (Fotografa): Utilizza il bianco e nero e la double exposure per spogliare il mondo del superfluo e offrire una visione stratificata della realtà.

Utilizza il bianco e nero e la per spogliare il mondo del superfluo e offrire una visione stratificata della realtà. Dario Bugnano (Pittore): Focalizzato sui volti umani, i suoi disegni di visi scarni e vissuti esaltano l'anima attraverso l'imperfezione.

Focalizzato sui volti umani, i suoi disegni di visi scarni e vissuti esaltano l'anima attraverso l'imperfezione. Massimo Centola, in arte Zatch (Fotografo/Regista): Regista e fondatore della rivista Strade Perdute , applica i canoni della street photography usando la luce come principio trasformativo. Attraverso contrasti decisi e l'uso del bianco e nero, crea visioni singolari partendo da soggetti di ordinaria quotidianità.

Regista e fondatore della rivista , applica i canoni della street photography usando la luce come principio trasformativo. Attraverso contrasti decisi e l'uso del bianco e nero, crea visioni singolari partendo da soggetti di ordinaria quotidianità. Christian Martufi (Disegnatore): La sua è un'arte istintiva, priva di vincoli meccanici. Disegna solo sotto l'urgenza dell'ispirazione per trasmettere le emozioni di momenti o persone che hanno segnato la sua vita.

La sua è un'arte istintiva, priva di vincoli meccanici. Disegna solo sotto l'urgenza dell'ispirazione per trasmettere le emozioni di momenti o persone che hanno segnato la sua vita. Martina Valderrama (Digital Artist): Studentessa di CTF con una radicata passione per l'arte, Martina realizza disegni digitali su iPad. Il suo stile minimale, surreale e simbolico traduce stati emotivi, memorie e concetti universali in immagini evocative aperte all'interpretazione.

L'Evento

“Non solo una mostra, ma un momento di aggregazione per la comunità creativa locale - dichiara Carlotta Micol De Palma, fondatrice di DNA - L'ingresso è libero e, fedele al mood conviviale del DNArt Loft, l'invito è rivolto a chiunque voglia vivere un pomeriggio con 'un bicchiere in mano e la testa piena di sogni'.”

"Vogliamo dare spazio a chi vive l'arte fuori dagli schemi, dentro il presente," dichiarano gli organizzatori, Giorgio Allegrini e Alyssa Borzone - "Sottotraccia è un invito a scoprire cosa bolle in pentola nella Torino più autentica."