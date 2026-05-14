Teatro a Pedali Festival: l'energia del pubblico accende la scena

Torna il Teatro a Pedali Festival, l'unico festival teatrale alimentato dalla pedalata del pubblico che, giunto alla sua settima edizione, continua a crescere e a moltiplicare la sua energia.
Da maggio a settembre, il Festival percorre montagne e pianure, borghi e città, spazi naturali e luoghi storici tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia. Un itinerario diffuso che trasforma ogni tappa in un punto di incontro tra paesaggio, arte e comunità. Con cinque mesi di programmazione, 60 spettacoli dal vivo, sei regioni coinvolte e quattro eventi internazionali, il Festival continua a crescere e a consolidare la propria rete culturale, confermandosi come un’esperienza coinvolgente, inclusiva e innovativa, capace di connettere territori lontani e comunità diverse attraverso un gesto semplice, ma potente: pedalare insieme.
Il pubblico alimenta gli spettacoli pedalando su biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica, trasformando ogni evento in un’esperienza partecipativa ed ecosostenibile. In sostanza gli spettatori contribuiscono concretamente all’alimentazione di luci e audio, trasformando il movimento in energia reale. Un display permette di visualizzare la quantità di energia prodotta, rendendo visibile il contributo di ciascuno e a fine serata si può conoscere il totale dell'energia generata insieme.
Gli spettacoli attraversano teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, dando vita a un programma eterogeneo e coinvolgente, capace di parlare a tutte le età. Il focus è la sostenibilità, declinata nelle sue diverse accezioni in un intreccio di esperienze che mettono in relazione spettatori, artisti e scienziati, attorno a valori comuni e a nuove possibilità di immaginare il futuro.
"L'edizione 2026 - dichiara Daniele Ronco, ideatore del format Teatro a Pedali, nato nel 2019 - saprà sorprendere il pubblico con una proposta artistica ampia e internazionale, pensata per coinvolgere spettatori diversi attraverso linguaggi che uniscono intrattenimento, riflessione e partecipazione. Il nostro obiettivo è portare sul palco spettacoli di qualità che sappiano parlare di ambiente e sostenibilità in modo accessibile, coinvolgente e non retorico. Abbiamo inoltre voluto costruire un programma il più possibile aperto e accessibile, con numerosi appuntamenti gratuiti e main events a prezzi calmierati, per permettere a famiglie, giovani e comunità di vivere il Festival come un'esperienza condivisa".
Il calendario degli eventi nella provincia di Torino è particolarmente ricco e coinvolge nomi importanti: da Dario Vergassola, volto storico della comicità italiana, a Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore tra le voci più autorevoli e riconoscibili del panorama culturale italiano contemporaneo. Dalla giornalista ed autrice Giulia Innocenzi all’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri. Dal climatologo e divulgatore ambientale Luca Mercalli a Paolo Fresu, nome di spicco tra i jazzisti europei contemporanei. Fino a Giorgio Vacchiano, tra i più autorevoli divulgatori italiani sui temi della biodiversità e dell’ecologia forestale.
Un'offerta di spettacoli e di esperienze variegata: dai talk agli spettacoli teatrali, con le prime nazionali della compagnia francese T’es rien sans la Terre e della compagnia olandese ZID Theater. Fino alle esperienze condivise che includono momenti di passeggiata, con al termine romantici concerti all’alba o al tramonto, con la visita di luoghi suggestivi come l’Osservatorio Astronomico di Luserna San Giovanni.
Il calendario aggiornato con i dettagli sugli spettacoli è consultabile sul sito ufficiale www.teatroapedali.it