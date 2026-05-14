Teatro a Pedali Festival: l'energia del pubblico accende la scena

Da maggio a settembre, il Festival percorre montagne e pianure, borghi e città, spazi naturali e luoghi storici tra Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Puglia . Un itinerario diffuso che trasforma ogni tappa in un punto di incontro tra paesaggio, arte e comunità. Con cinque mesi di programmazione, 60 spettacoli dal vivo , sei regioni coinvolte e quattro eventi internazionali, il Festival continua a crescere e a consolidare la propria rete culturale, confermandosi come un’esperienza coinvolgente, inclusiva e innovativa, capace di connettere territori lontani e comunità diverse attraverso un gesto semplice, ma potente: pedalare insieme.

Gli spettacoli attraversano teatro, musica, circo e divulgazione scientifica, dando vita a un programma eterogeneo e coinvolgente, capace di parlare a tutte le età. Il focus è la sostenibilità , declinata nelle sue diverse accezioni in un intreccio di esperienze che mettono in relazione spettatori, artisti e scienziati, attorno a valori comuni e a nuove possibilità di immaginare il futuro.

"L'edizione 2026 - dichiara Daniele Ronco, ideatore del format Teatro a Pedali, nato nel 2019 - saprà sorprendere il pubblico con una proposta artistica ampia e internazionale, pensata per coinvolgere spettatori diversi attraverso linguaggi che uniscono intrattenimento, riflessione e partecipazione. Il nostro obiettivo è portare sul palco spettacoli di qualità che sappiano parlare di ambiente e sostenibilità in modo accessibile, coinvolgente e non retorico. Abbiamo inoltre voluto costruire un programma il più possibile aperto e accessibile, con numerosi appuntamenti gratuiti e main events a prezzi calmierati, per permettere a famiglie, giovani e comunità di vivere il Festival come un'esperienza condivisa".

Il calendario degli eventi nella provincia di Torino è particolarmente ricco e coinvolge nomi importanti: da Dario Vergassola, volto storico della comicità italiana, a Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore tra le voci più autorevoli e riconoscibili del panorama culturale italiano contemporaneo. Dalla giornalista ed autrice Giulia Innocenzi all’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri. Dal climatologo e divulgatore ambientale Luca Mercalli a Paolo Fresu, nome di spicco tra i jazzisti europei contemporanei. Fino a Giorgio Vacchiano, tra i più autorevoli divulgatori italiani sui temi della biodiversità e dell’ecologia forestale.