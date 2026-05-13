"Moncalieri ha bisogno di una svolta": intervista al candidato sindaco Maurizio Fontana [VIDEO]

A Moncalieri si apre una fase politica importante.

Dopo decenni segnati sempre dagli stessi equilibri e dagli stessi protagonisti, i cittadini si trovano oggi davanti a una scelta chiara: continuare con la politica tradizionale oppure aprire una nuova stagione amministrativa.

Da una parte c’è il centrosinistra, che governa Moncalieri ormai da circa trent’anni e che oggi propone come candidato sindaco Lorenzo Mauro. Una candidatura che rappresenta la continuità politica e amministrativa di chi ha guidato la città negli ultimi decenni.

In questo scenario, la candidatura di Maurizio Fontana rappresenta qualcosa di completamente diverso.

Per la prima volta emerge una figura civica, imprenditoriale e indipendente dai vecchi schemi politici, scelta dal centrodestra come candidato sindaco proprio per la sua esperienza concreta, la sua credibilità e il suo forte legame con il territorio.

Una candidatura fortemente voluta dalla Lega, che ha individuato in Fontana il profilo ideale per dare a Moncalieri una guida pragmatica, competente e capace di affrontare i problemi reali della città.

Maurizio Fontana non arriva dai palazzi della politica.

Non ha mai occupato poltrone in Consiglio comunale né vissuto di politica. La sua storia nasce dal lavoro, dall’impresa, dal sacrificio e dalla capacità di creare occupazione e sviluppo sul territorio.

Per oltre quarant’anni ha costruito aziende, investito sul territorio, dato lavoro a decine di famiglie e affrontato le difficoltà con spirito concreto e responsabilità.

Una vita vissuta tra i problemi reali delle persone, delle imprese, dei commercianti e delle famiglie.

Ed è proprio questo oggi il punto centrale della sua candidatura: portare in Comune il buon senso, la concretezza e la capacità gestionale di chi ogni giorno ha dovuto prendere decisioni vere, assumersi responsabilità e costruire risultati.

Fontana rappresenta quindi l’alternativa autentica: non la prosecuzione delle amministrazioni degli ultimi trent’anni, ma una proposta nuova, concreta e profondamente radicata nella vita reale della città.

La sua candidatura nasce con l’obiettivo di aprire una fase nuova per Moncalieri: una città più sicura, più moderna, più vicina ai quartieri, alle famiglie, ai giovani e alle attività economiche.

Una città che torni a crescere con visione, pragmatismo e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini.

Per questo sempre più persone guardano a Maurizio Fontana come alla figura giusta per guidare Moncalieri: un uomo del territorio, con esperienza vera, lontano dai vecchi schemi politici e vicino alla vita reale della città.