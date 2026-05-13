Elezioni amministrative Venaria Reale 2026, si allarga il fronte per Giulivi: il sostegno del Partito Liberaldemocratico e ORA! Torino

Il Partito Liberaldemocratico della Provincia di Torino e ORA! Torino esprimono il proprio sostegno congiunto al Sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, riconoscendo il valore del lavoro amministrativo svolto in questi anni e l’importanza del percorso intrapreso per la crescita della città.

L’esperienza amministrativa guidata da Giulivi rappresenta, a nostro avviso, un esempio concreto di buona gestione della cosa pubblica, pragmatismo, attenzione ai bisogni del territorio e capacità di costruire relazioni istituzionali utili allo sviluppo della comunità locale.

Particolarmente significativa è stata l’attenzione dimostrata verso il sistema territoriale e verso il dialogo con realtà civiche, associative e politiche differenti, in una logica di collaborazione concreta e non ideologica. Un approccio che riteniamo positivo e coerente con la necessità, oggi sempre più evidente, di mettere al centro le “cose da fare” e gli interessi delle comunità locali.

In questo contesto, consideriamo importante anche il rapporto costruito con le forze liberali presenti sul territorio, in un quadro di confronto rispettoso e orientato alla ricerca di soluzioni amministrative efficaci.

L’attività amministrativa portata avanti da Giulivi ha contribuito a rafforzare il ruolo di Venaria Reale nel contesto metropolitano torinese, valorizzandone le potenzialità culturali, economiche e sociali, e dimostrando attenzione alla qualità urbana, ai servizi e alla vivibilità della città.

Per queste ragioni, il Partito Liberale Democratico della Provincia di Torino e ORA! Torino ritengono doveroso esprimere apprezzamento e sostegno per il lavoro svolto, auspicando che possa proseguire un percorso amministrativo capace di coniugare competenza, concretezza e visione per il futuro del territorio.