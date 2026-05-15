Maltempo sul Torinese: grandine a Collegno, strade imbiancate come neve

Una giornata dal sapore decisamente autunnale, quella del 15 maggio, su gran parte dell’area del Torinese. Il peggioramento delle condizioni meteo ha riportato pioggia, vento e locali fenomeni intensi, dopo una fase già segnata nelle ultime ore da forti raffiche che ieri avevano provocato la caduta di diversi alberi tra corso Giulio Cesare e la Crocetta.

Grandine a Collegno

La situazione più significativa si è registrata a Collegno e nella zona di Grugliasco dove un intenso rovescio accompagnato da grandine ha imbiancato strade, marciapiedi e cortili. In pochi minuti il manto bianco ha ricoperto diverse aree della città, restituendo un paesaggio quasi invernale nonostante il calendario dica piena primavera.

Il fenomeno, breve ma intenso, ha creato disagi alla circolazione e richiesto attenzione alla guida, soprattutto nelle zone dove la grandine si è accumulata con maggiore spessore.

Torino sotto un cielo grigio e compatto

Nel capoluogo grandine anche ad ovest, in zona Aeronautica e Borgata Lesna. Negli altri quartieri cielo nuvolosissimo, con scarsa presenza di schiarite e clima decisamente fresco per il periodo.

Le condizioni atmosferiche restano variabili, con possibili precipitazioni sparse alternate a fasi di maggiore stabilità, ma senza segnali di un miglioramento deciso nelle ore centrali della giornata.

Il vento di ieri e i disagi sul territorio

La nuova ondata di maltempo arriva dopo una giornata già complicata dal vento forte che ieri ha colpito l’area metropolitana. Le raffiche hanno causato la caduta di diversi alberi in più zone, con interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile per la messa in sicurezza delle aree interessate.

Secondo le previsioni, la situazione resterà ancora variabile nelle prossime ore, con alternanza di nuvole e precipitazioni locali. La situazione migliorerà domani.