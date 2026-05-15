Maldive, avviate le operazioni per recuperare i corpi dei cinque sub italiani

Sono iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subacquei italiani morti ieri durante un’immersione in una grotta sottomarina nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime anche la torinese Muriel Oddenino.

Sul luogo della tragedia sono arrivate le imbarcazioni della Guardia costiera maldiviana con a bordo sommozzatori della Guardia costiera, agenti di polizia e un esperto sub italiano che in passato aveva già collaborato con le autorità locali.

Secondo quanto riferito dalla Farnesina, nelle scorse ore è arrivato a Malè anche l’ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, che incontrerà i responsabili della Guardia costiera impegnati nelle operazioni.

Al momento, però, le condizioni meteorologiche restano difficili e potrebbero complicare l’avvio delle attività di recupero all’interno della grotta. È prevista comunque una prima immersione esplorativa per verificare i punti di accesso e valutare le condizioni operative, in attesa di un miglioramento del meteo.

Nella tragedia hanno perso la vita cinque italiani, tra cui il giovane biologo marino Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgomanero e residente a Omegna, oltre alla docente universitaria Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, a Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti.

Le autorità locali continuano intanto le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto durante l’escursione subacquea.